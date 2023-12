Europa staat centraal bij Enel

De nieuwe strategie van Enel maakt het nutsbedrijf minder risicovol en beter voorspelbaar.

Een half jaar geleden kreeg het Italiaanse nutsbedrijf Enel een nieuwe CEO, Flavio Cattaneo, en een nieuwe financiële topman, Stefano de Angelis. De eerste prestaties van het nieuwe management waren in orde. Drie weken geleden stelden de Italianen de winstverwachting voor heel 2023 opwaarts bij. Op de strategie op langere termijn moesten beleggers wachten op de jaarlijkse Capital Markets Day, die afgelopen week werd georganiseerd.

Cattaneo en De Angelis sloegen een ander richting in dan het vorige management. Nog altijd richt Enel zich op zes kernlanden, waarvan de thuismarkt Italië en Spanje de belangrijkste zijn, maar het nutsbedrijf gaat meer investeren in stroomnetwerken en minder in capaciteit om duurzame energie op te wekken. Ongeveer drie kwart van de investeringen gaat naar Europa en nog geen 20 procent naar Latijns-Amerika. In de periode 2020-2022 ging nog 45 procent van de investeringsuitgaven naar Latijns-Amerika. Netto investeren de Italianen 26,2 miljard euro in de periode 2024-2026.

Met de verschuiving van de investeringsuitgaven wil Enel vooral het risicoprofiel en de voorspelbaarheid van het bedrijf verbeteren. Het blijft ook investeren in duurzame stroomopwekking.

In 2026 moeten de operationele kosten in vergelijking met 2022 met 1 miljard euro zijn teruggebracht tot 5,9 miljard euro per jaar. Ook de financieringslasten moeten omlaag. Dit jaar zullen die ongeveer 3,1 miljard euro bedragen. Enel wil de gemiddelde rentevoet van de uitstaande schuld de komende jaren terugbrengen van 4 naar 3,8 procent. Bij een lagere schuldpositie betekent dat financieringslasten van 2,5 miljard euro in 2026.

Stefano de Angelis wil de schuldratio terugbrengen. Enel zal dit jaar eindigen met een nettoschuldpositie van 60 tot 61 miljard euro. Daarmee komt de schuldgraad (verhouding tussen nettoschuld en bedrijfskasstroom of ebitda) eind dit jaar op 2,7 à 2,8. Maar opbrengsten van desinvesteringen ter waarde van 8 miljard euro laten de nettoschuldpositie de komende maanden tot 53 miljard euro dalen. In 2026 moet de schuldratio rond 2,3 liggen.

De investeringsplannen, kostenbesparingen, schuldreductie en desinvesteringen leiden ook tot nieuwe doelstellingen voor de ebitda, de nettowinst en het dividend. Bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers verhoogde Enel de verwachting voor de ebitda voor 2023 naar 21,5 tot 22,5 miljard euro en voor de nettowinst naar 6,4 tot 6,7 miljard euro. Die doelstellingen blijven staan.

De Italianen benadrukten dat 0,43 euro per aandeel het minimumdividend is en dat vanaf 2024 het dividend jaarlijks verhoogd zal worden. Als het nutsbedrijf de plannen realiseert, dan leidt dat in de periode 2024-2026 tot een ebitda van bijna 44 miljard euro. Daarvan wordt netto 26,2 miljard euro aan investeringen uitgegeven. Dan blijft voor de jaren 2024, 2025 en 2026zo’n 17,5 miljard euro aan vrije kasstroom over, die aan de aandeelhouders uitgekeerd kan worden.

Conclusie

De nieuwe strategie van Enel maakt het nutsbedrijf minder risicovol en beter voorspelbaar. De nadruk op schuldafbouw en de wil om een nog meer solide ‘investment grade’-rating te bereiken is positief. Zelfs gecorrigeerd voor desinvesteringen bedraagt de pro-formawinst per aandeel 0,59 euro in 2023. Dat levert een koers-winstverhouding van nog geen 11 op. Het dividendrendement ligt op 6,6 procent. De winstgroei over de periode 2024-2026 zal relatief bescheiden zijn, maar de waardering, het inkomen en het verbeterde risicoprofiel zijn reden genoeg om het koopadvies te handhaven.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 6,54 euro

Ticker: ENEL IM

ISIN-code: IT0003128367

Markt: Milaan

Beurskapitalisatie: 66,46 miljard euro

K/w 2022: 11

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: +34%

Koersverschil sinds jaarbegin: +30%

Dividendrendement: 6,6%