Eindelijk een doorbraak voor Sandstorm Gold

Het belangrijkste project waarmee het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf een goudstreamingovereenkomst heeft, is het Turkse goud- en koperproject Hod Maden. Het verwierf in 2017 een belang van 30 procent in dat uiterst beloftevolle project door de overname van Mariana Resources voor 167 miljoen Britse pond. De overige 70 procent is van een lokale Turkse partner, Lidya Madencilik. Vorig jaar verkocht Sandstorm Gold zijn belang aan Horizon Copper, een nieuw streaming- en royaltybedrijf gericht op koper, in ruil voor een goudstreamingovereenkomst ter waarde van 200 miljoen dollar op Hod Maden, een participatie van 34 procent in Horizon Copper en een obligatielening voor 95 miljoen.

De productie moest starten in de tweede helft van 2021, maar dat bleek veel te optimistisch. In november 2021 werd de haalbaarheidsstudie gepubliceerd, die een jaarlijkse productie van gemiddeld 195.000 troyounce goudequivalent (20% koper) vooropstelde gedurende dertien jaar, tegen een heel lage totale kostprijs van 334 dollar per troyounce (inclusief de koperopbrengsten). Toen was sprake van een eerste productie in de tweede helft van 2024. Het project vorderde sindsdien gestaag, maar een definitieve investeringsbeslissing is er nog niet. Vorige week kwam een belangrijke doorbraak. Het Canadese goudmijnbedrijf SSR Mining kondigde aan dat het voor 270 miljoen dollar een belang tot 40 procent zal nemen in Hod Maden, en de operationele leiding van Lydia overneemt.

SSR Mining heeft een sterke reputatie en werkt in Turkije al samen met Lydia voor de Çöpler-goudmijn. Het zal de mijnplannen verder optimaliseren, om in 2024 een definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen. De verwachte productiestart is opgeschoven naar 2027. Hod Maden is met 12 procent van de intrinsieke waarde het belangrijkste project voor Sandstorm Gold, maar lang niet meer zo overheersend als enkele jaren geleden. De twee stevige transacties van vorig jaar met BaseCore Metals Royalty en Nomad Royalty voor in totaal 1,1 miljard dollar speelden een cruciale rol. Ze zorgden voor een sterke verbetering van het productieprofiel voor de periode vanaf 2027. De Canadezen gaan in hun recentste presentatie uit van een gemiddelde jaarproductie van 110.000 troy ounce goudequivalent voor de komende vijftien jaar.

Dankzij de forse investeringen was de verkochte productie in het eerste kwartaal met 51,4 procent gestegen tegenover het eerste kwartaal van 2022, tot 28.368 troyounce goudequivalent. Tegenover het vorige kwartaal was er een stijging met 30,4 procent. Er was een recordomzet van 44 miljoen dollar, 24,3 procent meer dan een jaar eerder. De operationele kasstroom, zonder rekening te houden met de verandering in het werkkapitaal, steeg van 26,7 miljoen naar 42,7 miljoen dollar (+59,9%), en de nettowinst van 9,1 miljoen naar 15,6 miljoen. De verkoopverwachtingen voor 2023 zijn opgetrokken van 85.000 à 100.000 naar 90.000 à 100.000 troyounce goudequivalent. De schuldpositie zakte met 22,5 miljoen dollar tot 475 miljoen. Op basis van de huidige metaalprijzen en portefeuille zal de schuld afgelost zijn in 2026. Op de korte termijn krijgt Horizon Copper een aparte beursnotering.





Conclusie

We zijn uiterst tevreden met de instap van SSR Mining. Die neemt de jarenlange onduidelijkheid over Hod Maden weg. Het was voor grote partijen de aanleiding om voor 100 miljoen dollar aandelen over te kopen van voormalige BaseCore Metals- en Nomad Royalty-aandeelhouders die wilden uitstappen. Topman Nolan Watson mikt de volgende twee jaar op een rustigere ontwikkeling, met focus op schuldafbouw en gerichte inkoop van eigen aandelen. De waardering blijft heel aantrekkelijk.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 5,43 dollar

Ticker: SAND US

ISIN-code: CA80013R2063

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 1,68 miljard dollar

K/w 2022: 16

Verwachte k/w 2023: 60

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 1,0%