Alphabet moet zich zorgen maken om de cloud

Als het beurssentiment negatief is, volstaat de kleinste tegenvaller al om een flinke koersval te veroorzaken. Dat ondervond ook Alphabet.

Hoewel de omzet en de nettowinst hoger waren dan verwacht kreeg de koers een pandoering van 10 procent. De moederholding boven Google draaide tussen begin juli en eind september een omzet van 76,7 miljard dollar, of 11 procent meer dan een jaar eerder. De kerndivisie van de groep blijft Google Search, waarvan de omzet in het derde kwartaal met 11,3 procent groeide tot 44 miljard dollar. De zoekmachine bracht 57 procent van de groepsomzet in het laatje. Ook YouTube deed het beter dan verwacht met een omzet van bijna 8 miljard dollar (+10%). De korte filmpjes op YouTube Shorts deden het goed als concurrent van Facebook Reels en TikTok.

De angel van het kwartaalrapport zat bij de cloudafdeling Google Cloud. Die is sinds dit jaar eindelijk uit de rode cijfers, maar de groei blijft achter op die van de concurrentie. De omzet van Google Cloud (8,41 miljard dollar) dikte in het derde kwartaal met 22,5 procent aan, de laagste groei sinds het eerste kwartaal van 2021. Vooraf was op een groei met 28 procent tot 8,61 miljard dollar gerekend. De markt vreest dat Google Cloud de achterstand op Microsoft (Azure) en Amazon (AWS), die een groter marktaandeel hebben, niet meer goedmaakt. Ook de operationele winst van de cloudafdeling bleef met 266 miljoen dollar (marge 3,2%) achter op de verwachte 434 miljoen dollar. Alphabet wijt de lagere marges onder meer aan de druk op de IT-budgetten.

Op groepsniveau klom de operationele marge naar 27,8 procent, tegenover 24,8 procent een jaar eerder. Alphabet verdiende netto 19,7 miljard dollar, of 1,51 dollar per aandeel, tegenover 1,06 dollar vorig jaar. Na drie kwartalen in 2023 ligt de groepsomzet (221,1 miljard dollar) 7 procent hoger dan een jaar eerder. Intussen trekt ook Alphabet voluit de kaart van kunstmatige intelligentie om zijn dominante marktpositie in zoekmachines te behouden. Het Google Deep Mind AI-team ontwikkelde daartoe het Gemini AI-model, dat de strijd moet aangaan met GPT-4 van OpenAI. Google beschikt met Bard al over een eigen chatbot, maar het nieuwe model gaat nog enkele stappen verder en kan meerdere types data tegelijk verwerken. Google profiteert van de schat aan data die het verzamelt via het internet en zijn consumentenproducten, waaronder de Pixel-smartphone. Met Gemini wil Google aan bedrijven een alternatief bieden voor GPT-4, waar Microsoft zwaar op inzet. Alphabet investeerde vorige maand 500 miljoen dollar in het AI-bedrijf Anthropic, met de belofte van een vervolginvestering van 1,5 miljard dollar.

Alphabet boekte in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 22,6 miljard dollar. Daarvan werd 70 procent uitgekeerd in de vorm van aandeleninkopen, als onderdeel van een inkoopprogramma van 70 miljard dollar. Daardoor daalde het aantal aandelen op kwartaalbasis met 0,5 procent. Na het derde kwartaal had Alphabet netto nog 106 miljard dollar in kas.





Conclusie

Ondanks de recente koersdaling noteert Alphabet niet ver onder zijn recordkoers. Doordat ook de omzet en de winst zijn gestegen, bedraagt de waardering nu 24 en 20 keer de verwachte winst van dit en volgend jaar, en 4,5 keer de verwachte omzet. Dat is onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar, al is het maar de vraag in hoeverre die waarderingen representatief waren voor wat de toekomst brengt. De verwachte omzetgroei ligt in de buurt van 10 procent en de winstgroei zal daar nog iets boven liggen. Gezien de macro-economische onzekerheden en het negatieve beleggerssentiment, verlagen we het advies.

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 125,75 dollar

Ticker: GOOG US

ISIN-code: US02079K1079

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 1565 miljard dollar

K/w 2022: 27,5

Verwachte k/w2023: 24

Koersverschil 12 maanden: +33%

Koersverschil sinds jaarbegin: +38%

Dividendrendement: –