Adyen-aandeel keldert: groei stelt vooral in Noord-Amerika teleur

Het aandeel Adyen dook omlaag na teleurstellende halfjaarcijfers. De omzetgroei van de betalingsverwerker zwakt aanzienlijk af, terwijl de kosten omhoog schieten.

Hoewel de verwachtingen na de teleurstellende jaarcijfers al niet hooggespannen waren, werd de markt toch verrast door de scherpe vertraging bij Adyen. In het eerste halfjaar verwerkte het bedrijf voor 426 miljard euro aan betalingen (+23%). Het groeitempo in de tweede helft van 2022 lag nog op 41%. De omzet steeg met 21% naar 739,1 miljoen euro, tegen een plus van 30% in de voorgaande zes maanden. Analisten rekenden op een veel sterkere omzet- en volumegroei van respectievelijk 28% en 34%.

Vooral Noord-Amerika stelt teleur

Vooral de activiteiten in Noord-Amerika stelden teleur, met bijna een halvering van de omzetgroei naar 23%. Dit was voorheen net een van de snelst groeiende markten voor Adyen, goed voor ruim een kwart van de omzet.

Volgens Adyen groeien zijn digitale klanten minder hard en zijn ze zich meer gaan richten op kostenbesparingen. Ook wijst het bedrijf op de scherpere prijsconcurrentie in de markt en het gemis aan verkooppersoneel vanwege de krappe arbeidsmarkt in de voorbije jaren.

Personeelsbestand vergroot

Adyen maakt op dit gebied nu een inhaalslag en heeft 551 werknemers aangetrokken, waarmee het personeelsbestand is vergroot naar 3883 voltijdskrachten. De operationele lasten stegen met 66% vergeleken met vorig jaar. Als gevolg daarvan daalde de ebitda met 10% naar 320 miljoen euro, ruim onder de analistenconsensus van 375 miljoen euro. De marge is teruggelopen van 59% naar 43%. Dankzij hogere rente-inkomsten bleef de nettowinst gelijk op 282 miljoen euro.

Herhaling outlook

Zoals gebruikelijk geeft Adyen geen winstverwachting af. Wel herhaalde de onderneming haar financiële doelen voor de middellange termijn van een omzetgroei van circa 25% tot 30% en een ebitda-marge van meer dan 65%.

Er zijn volgens Adyen geen substantiële ontwikkelingen die de kansen op middellange tot lange termijn structureel veranderen, ondanks het afzwakkende groeitempo. Volgend jaar zijn de hoge investeringen in nieuw personeel achter de rug en kunnen de winstmarges normaliter weer aantrekken.

Daarbij wijst het concern op de operationele hefboom van het business model: de digitale infrastructuur kan veel meer online betalingen verwerken zonder een rechtevenredige kostenstijging.

De herhaling van de outlook voor de middellange termijn is geruststellend. Op zich is er ook wel wat voor te zeggen dat Adyen nu blijft investeren in extra personeel en daarvoor op de korte termijn marge opoffert. Zo kan het zijn sterke marktpositie beschermen.

Tegelijkertijd wijst het management nu voor het eerst op toenemende prijsconcurrentie op de belangrijke Amerikaanse markt. Dit roept vragen op over het margepotentieel op de langere termijn.

