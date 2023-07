De 5 favoriete aandelen van… Xavier Boussemaere (Aphilion)

Hoe vergaat het de beurshandel in de zomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Xavier Boussemaere, die bij het onafhankelijke Belgische fondsenhuis Aphilion op zoek gaat naar zowel onder- als overgewaardeerde aandelen. “Onderstaande aandelen horen vandaag bij de brede selectie van bijna honderd aandelen van Aphilion Q² – Equities, een wereldaandelenfonds dat met behulp van kwantitatieve technieken en modellen zeer actief wordt beheerd”, laat Xavier optekenen in een mail aan Trends.

1/ ASR Nederland

“ASR is één van de grootste verzekeraars in Nederland. De naam ASR is een samenvoeging van Amerfoortse en Stad Rotterdam. In oktober 2008 werd ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd in Nederland (zoals in België alle verzekeringsactiviteiten van Fortis werden samengebracht als Ageas), en in 2016 bracht de Nederlandse staat ASR opnieuw naar de beurs.

“Vorig jaar heeft ASR de verzekeringsactiviteiten in Nederland van Aegon overgenomen. ASR neemt daarmee het voortouw in de consolidatie van de sector in Nederland. Nu die overname bijna is afgerond, verwachten de meeste analisten dat ASR op koers ligt voor sterke resultaten dit jaar, vooral dankzij de stijgende rente. Doordat het aandeel nog niet heeft gereageerd op de betere vooruitzichten, heeft het onlangs plaats genomen in de Q²-selectie voor zowel het compartiment Equities (wereldwijd) als compartiment Europe – DBI-RDT (enkel Europese aandelen).”

2/ Nikon Corp

“Nikon Corporation is een Japanse multinational die ook bij ons beroemd is, vooral dankzij de digitale spiegelreflexcamera’s. Nikon heeft al een zeer lange geschiedenis in de productie van hoogwaardige optische instrumenten, lenzen en geavanceerde systeemcamera’s. De producten van Nikon hebben een sterke reputatie opgebouwd qua betrouwbaarheid en beeldkwaliteit, en worden daardoor vaak gebruikt door zowel professionals als liefhebbers over de hele wereld.

“De meest recente kwartaalresultaten werden goed onthaald door de markt, en dankzij de acquisitie van SLM Solutions (3D-metaalprinters) lijken de ambitieuze targets van het management op de lange termijn ook haalbaar. De Japanse beurs is bovendien aan een heropleving bezig.”

3/ Watts Water Technologies

“Watts Water Technologies is wereldwijd actief in de ontwikkeling, productie en distributie van producten en oplossingen in waterbeheer, sanitair, verwarming en koeling. Hun producten (van kranen over waterfilters en drukregelaars tot circulatiepompen en regenwateroplossingen) worden zowel in residentiële als in industriële gebouwen gebruikt. WTS investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling, om nieuwe producten te kunnen lanceren die kunnen bijdragen aan efficiënter waterbeheer en energiebesparing, en deze sector heeft al jaren de wind in de zeilen. Bovendien worden ook frequent overnames gedaan, waardoor er synergie kan worden gerealiseerd en de omzet en winst per aandeel steeds mee kunnen groeien met het aandeel. Ondanks uitdagende marktvooruitzichten op korte termijn, kon het bedrijf onlangs nog de verwachtingen voor de operationele marges optrekken.”

4/ Solvay

“De chemiegroep Solvay is één van de weinige Belgische posities in de portefeuille van Aphilion Q² – Equities. Veel chemieaandelen zagen in de afgelopen kwartalen af door de stijgende inflatie en de onzekere economische outlook, die vooral de meer cyclische aandelen hard treft. Maar de kwartaalresultaten bij Solvay toonden aan dat de omzet solide bleef, en het bedrijf de inflatoire grondstofkostendruk zeer goed kon counteren. Bovendien werpt de focus op kostenefficiëntie en cashflow zijn vruchten af, waardoor de winstverwachtigen voor de komende kwartalen intact blijven. De geplande splitsing van het aandeel in twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven, Syensqo en Solvay, zou bijkomende aandeelhouderswaarde kunnen ontgrendelen. Een nieuwe speler op de beurs van Brussel is trouwens altijd welkom.”

5/ Teleperformance

“Teleperformance is een wereldleider in callcenters, en heeft ruim 400.000 werknemers in 91 landen. De diensten van Teleperformance omvatten onder meer klantendienstverlening, technische ondersteuning, verkoopsondersteuning, socialemediabeheer, orderbeheer en betalingsverwerking. Ze maken gebruik van analystische tools om klanteninteracties te volgen, te meten en te verbeteren, om zo inzichten te verkrijgen die bedrijven helpen om hun operationele efficiëntie te optimaliseren. Sinds beschuldigingen in Time over arbeidsomstandigheden voor werknemers in Colombia (waar Teleperformance onder meer werkt als onderaannemer voor TikTok) eind vorig jaar, heeft het aandeel het moeilijk gekregen op de beurs. Zelfs een recent meerjarig contract met Microsoft, dat de inzet van Azures artificiële intelligentie omvat, kon nog niet voor een kentering zorgen. Door de combinatie van een stevig gedaalde beurskoers met operationele prestaties (omzet- en winstschattingen) die niet mee gedaald zijn, is het aandeel nu koopwaardig geworden volgens de kwantitatieve modellen van Aphilion.”

