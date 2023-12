Het restrictieve geldbeleid doet de westerse economie buigen maar nog niet barsten. Kan een recessie vermeden worden, dan belooft het toch een moeilijke landing te worden, zegt ING België. “Zet je cash aan het werk, maar focus op obligaties en aandelen van goede kwaliteit, want die bieden ook bescherming als de economie het moeilijker krijgt dan gedacht.”

Zijn de westerse centrale banken erin geslaagd om de rug van de inflatie te breken zonder een pittige recessie uit te lokken? De hoop op een zogenoemde zachte landing van de Europese en Amerikaanse economie is de voorbije maanden flink toegenomen, nu de inflatie afkoelt terwijl de conjunctuur vertraagt, maar niet crasht.

“De wielen van het vliegtuig hebben echter op de grond nog niet geraakt. Pas als het vliegtuig op de tarmac bolt, zullen we weten of het om een zachte landing ging”, zegt Steven Vandepitte, strateeg van ING België bij de economische vooruitzichten van de bank.

Koop kwaliteitsactiva

Beleggers geloven in het scenario van een zachte landing, getuige de behoorlijke beursprestaties dit jaar. Ook de gedaalde langetermijnrente en de gunstige winstvooruitzichten bieden de beursindexen steun. De markten houden rekening met een stijging van de bedrijfswinsten.

“Een zachte landing is mogelijk, maar dat is de voorbije 43 jaar slechts één keer gelukt. Als de landing toch harder wordt dan verwacht, of als we dus toch te maken krijgen met een pittige recessie, dan kan dat voor een stevige beurscorrectie zorgen die mooie instapkansen zal bieden”, zegt Steven Vandepitte.

Op korte termijn adviseert de strateeg aandelen te kopen van grote bedrijven met stabiele winstvooruitzichten en sterke balansen, zoals de Amerikaanse technologiewaarden. “Die strategie werkte goed in 2023 en kan ook werken in 2024. Zulke kwaliteitsaandelen kan je ook als defensief beschouwen en ze bieden bescherming mocht zich toch een recessie aandienen”, zegt Steven Vandepitte.

In het scenario van een zachte landing verdienen obligaties een plaats in elke portefeuille. “De rente op obligaties is wereldwijd gemiddeld hoger dan het dividendrendement op aandelen. Dat is geleden van 2017. Dankzij de grote rentestijging in 2023 is het een gunstig moment op deze hogere rentevoeten vast te klikken. Wacht daar niet te lang mee. Zodra de Amerikaanse centrale bank begint met het verlagen van de beleidsrente, wat we in het voorjaar van 2024 verwachten, heeft de langetermijnrente de neiging om verder te dalen”, zegt Steven Vandepitte.

Daling langetermijnrente al ver gevorderd

De stevige daling van de langetermijnrentes van de jongste weken heeft echter al heel wat dalingspotentieel opgesoupeerd. “De daling van de langetermijnrente is al sterk vooruitgelopen op de verwachte daling van de beleidsrentes van de centrale banken. Die beleidsrentes zullen maar langzaam dalen. Door het trauma van de inflatiegolf verkeerd te hebben ingeschat, willen de centrale bankiers het beleid niet te snel versoepelen. We verwachten eind 2024 een langetermijnrente in de buurt van de huidige niveaus”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.

De gestegen rentevoeten in 2023 doen ook de Belgische vastgoedmarkt pijn, maar ING België verwacht dat de vastgoedprijzen hooguit enkele procenten dalen. “De Belgische vastgoedmarkt is zeer stabiel. Sinds 1990 zijn de prijzen hoogstens met 0,6 procent op jaarbasis gedaald. De Belgische woningprijzen zijn sinds 2015 ook veel minder snel gestegen dan in de buurlanden. In België gaat het om een stijging met 40 procent, tegenover ruim 80 procent in Nederland en ruim 50 procent in Duitsland”, zegt Peter Vanden Houte.

Moeilijke in plaats van zachte landing

In plaats van een zachte landing verwacht Peter Vanden Houte eerder een moeilijke landing van de economie. “De recessievrees is afgenomen, maar op korte termijn zijn een of twee kwartalen met een kleine negatieve groei best mogelijk, ook in de VS”, zegt Peter Vanden Houte. Verschillende factoren kunnen de landing van de Amerikaanse economie bemoeilijken. “De grootste impact van het restrictievere geldbeleid moet nog komen. De industrie kampt met relatief grote voorraden, wat druk zet op de industriële productie. De arbeidsmarkt begint wat te verzwakken, wat het consumentenvertrouwen kan aantasten. Het spaaroverschot opgebouwd na de pandemie is intussen bijna helemaal uitgegeven door de Amerikaanse gezinnen”, zegt Peter Vanden Houte.

Eurozone flirt met recessie

De economische groei in het eurogebied blijft de eerstkomende maanden pover tot licht negatief. “De hoge energieprijs blijft de Europese industrie achtervolgen. De aardgasprijs is hier nog altijd vijf keer hoger dan in de VS. De krimp van de industriële productie wordt versterkt door relatief hoge voorraden. Het restrictieve geldbeleid van de Europese Centrale Bank eist zijn tol, getuige de forse vertraging in de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen. Dat betekent dat we begin 2024 flirten met stagnatie of een milde recessie”, zegt Peter Vanden Houte.

Tot een heuse recessie zou het echter niet moeten komen. De Europese economie heeft enkele ijzers in het vuur die erger voorkomen. “De arbeidsmarkt is nog altijd krap, waardoor de werkloosheid voorlopig onder controle blijft. In het eurogebied zullen de lonen volgend jaar een stuk sneller stijgen dan de inflatie, wat een boost geeft aan de koopkracht. Dat legt de basis voor conjunctuurherstel later in 2024. In België hebben we die koopkrachtbonus al grotendeels dit jaar gekregen, waardoor de Belgische economie in 2023 relatief goed presteerde”, zegt Peter Vanden Houte.

Chinese slak in plaats van Chinese draak

De Chinese economie ten slotte blijft veroordeeld tot een herstel in een slakkengang. “De vastgoed- en bouwsector zit nog altijd in slechte papieren. Dalende huizenprijzen en een zwakke arbeidsmarkt wegen op het consumentenvertrouwen. Het is trouwens steeds moeilijker om de Chinese economie in te schatten. Er worden steeds minder indicatoren gepubliceerd. Cijfers over de hoge jeugdwerkloosheid bijvoorbeeld zijn geschrapt”, zegt Peter Vanden Houte.

Lees ook: