‘Beleg in kwaliteitsobligaties met lange looptijd’ en 6 andere beleggingsovertuigingen van Belfius Asset Management

Tegen een achtergrond van een vertragende economie en een afkoelende inflatie adviseert Belfius Asset Management om de relatief hoge langetermijnrente vast te klikken door obligaties met langere looptijd te kopen. Belfius blijft er ook van overtuigd dat de Amerikaanse technologiewaarden nog heel wat te bieden hebben aan beleggers.

“Het krappere geldbeleid van de centrale banken remt de conjunctuur af, maar we verwachten in de Verenigde Staten in 2024 geen recessie. De Europese economie is meer cyclisch en dus gevoeliger voor hogere rentevoeten en de gestegen energieprijzen, maar in ons basisscenario blijft de groeivertraging in de eurozone beperkt tot hooguit een heel milde recessie”, zegt Maud Reinalter, chief investment officer van Belfius Asset Management.

De zwakkere conjunctuur zal de Europese en Amerikaanse Centrale Bank nog niet meteen inspireren om de beleidsrentes te verlagen. “De strijd tegen de inflatie lijkt ver gevorderd, maar is nog niet gewonnen. De kerninflatie zal in 2024 nog boven 2 procent blijven. We verwachten pas vanaf de zomer de eerste renteverlagingen. Tegen eind 2024 kunnen de ECB en de Fed de beleidsrente met 50 basispunten verlaagd hebben”, zegt Maud Reinalter. Tegen die achtergrond van een sputterende economie en een stabilisatie van de rentevoeten presenteerde Belfius Asset Management vandaag zijn 7 beleggingsovertuigingen voor 2024.

1. Stop meer obligaties in uw beleggingsportefeuille

“Dankzij de gestegen rentevoeten, zowel op korte als op lange termijn, zijn obligaties opnieuw een aantrekkelijk alternatief voor aandelen”, zegt Anne-Sophie Landtmeters, stratege van Belfius Asset Management. De recente rentedalingen zijn onvoldoende om deze kans uit te gommen. “Koop daarbij obligaties met langere looptijden. Op die manier klik je de hogere rentevoeten die je vandaag kunt krijgen voor langere tijd vast. Deze strategie biedt bescherming tegen een groeivertraging die de rentevoeten lager duwt. De rente op korte termijn is nog relatief hoog en daarom is de verleiding groot om te beleggen in korte looptijden, maar dat kan een financiële illusie blijken als de rentevoeten dalen. We adviseren dit herbeleggingsrisico te verminderen”, zegt Anne-Sophie Landtmeters.

2. Koop kwalitatieve bedrijfsobligaties

Naast de keuze voor langere looptijden, adviseert Belfius Asset Management ook te kiezen voor kwaliteit. “In een context van een vertragende conjunctuur doen bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit het beter. Je krijgt vandaag nog een mooie risicopremie op deze obligaties. Voor hoogrentende obligaties is het nog te vroeg, omdat het risico op wanbetalingen te groot is als de economie vertraagt. Beleggers krijgen vandaag een te lage risicopremie op deze obligaties”, zegt Anne-Sophie Landtmeters.

3. Wees nog voorzichtig met aandelen

Aangezien de conjunctuur op korte termijn hapert, wat ook druk zet op de bedrijfswinsten in de eerstkomende maanden, is Belfius Asset Management neutraal voor aandelen: “Aandelen zijn vrij duur in de VS en beleggers vinden een alternatief in obligaties. Ook hier geven we de voorkeur aan aandelen van bedrijven met een lage schuldgraad en gunstige groeiperspectieven. Op iets langere termijn zien we meer kansen in het spoor van stijgende bedrijfswinsten, zeker in de VS”, zegt Anne-Sophie Landtmeters.

4. Verkies Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen

“De Amerikaanse economie is sterker en de Amerikaanse aandelenindexen zijn minder cyclisch omdat ze breder gedragen worden door goede vooruitzichten voor de technologische waarden. De Europese beursindexen zijn meer cyclisch en gevoeliger voor de conjunctuurvertraging. We verwachten dat de bedrijfswinsten in de VS met ongeveer 7 procent zullen stijgen volgend jaar. In Europa verwachten we op korte termijn een daling van de bedrijfswinsten”, zegt Maud Reinalter.

5. Het thema van de energietransitie maakt een comeback

De koersen van bedrijven die actief zijn in de energie- en klimaattransitie kregen dit jaar stevige klappen. “Die capitulatie is een goed moment om in te stappen. Kwaliteitsaandelen werden verkocht omdat ze in groene-energiefondsen zaten, hoewel de fundamenten onder deze aandelen intact of zelfs sterker werden. Wat de economie ook doet, is dat in de energietransitie ‘verplichte’ groei zit. De strijd tegen de klimaatverandering wordt opgevoerd, terwijl Europa energie-onafhankelijker wil worden door investeringen in hernieuwbare energie. De groeiaandelen in deze sector zullen ook genieten van de lagere rentevoeten op een ogenblik dat de waarderingen aantrekkelijk zijn”, zegt Anne-Sophie Landtmeters.

6. Ook gezondheidszorg blijft een aantrekkelijke sector voor beleggers

Ook aandelen van bedrijven actief in de gezondheidszorg hebben een moeilijker 2023 achter de rug, onder meer omdat beleggers richting de technologiesectoren liepen. “Maar het thema van de gezondheidszorg biedt beleggers een structurele groei aan, die ook gedreven wordt door innovatie en artificiële intelligentie. De waarderingen van deze aandelen zijn aantrekkelijk in de VS en in Europa”, zegt Anne-Sophie Landtmeters.

7. Voorkeur voor Amerikaanse technologie-aandelen

Na een moeilijk 2022 hebben de grote Amerikaanse technologiewaarden al een stevige remonte achter de rug dit jaar. “Deze aandelen zijn met koerswinstverhouding van 25 niet goedkoop, maar de bedrijven hebben een gezonde balans, hoge winstmarges, sterke cashflows en gunstige groeiperspectieven. De wereldwijde uitgaven voor IT zullen in 2024 hoger liggen dan dit jaar, zowel voor software als voor hardware. Deze uitgaven worden ook ondersteund door investeringen in artificiële intelligentie. Dit is geen zeepbel. Toepassingen van artificiële intelligentie zien we in veel sectoren opduiken. Verpleegsters bijvoorbeeld kunnen met de hulp van artificiële intelligentie hun administratieve taken sneller uitvoeren. We maken een nieuwe industriële revolutie mee”, zegt Maud Reinalter.