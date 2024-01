Groen licht voor bitcoinfondsen in VS: wat betekent dat voor cryptobeleggers?

Het fakenewsbericht op X werd dan toch bewaarheid: de belangrijkste Amerikaanse beurswaakhond SEC geeft groen licht voor elf beursgenoteerde bitcoinfondsen. Aan het besluit gingen jaren van dossierwerk vooraf. Wat betekent dat concreet voor in crypto geïnteresseerde beleggers bij ons? We vroegen het aan cryptokenner Gwen Busseniers (cryptoschool.be) en personalfinance-experte Ilse De Witte (Trends Geld).

De Securities and Exchange Commission (SEC) keurde officieel elf bitcoin-ETF-aanvragen goed van verschillende emittenten, waaronder de beleggingskolos BlackRock en de internationale investeringsfirma VanEck, die ook in Amsterdam is gehuisvest. Geniet bitcoin, oorspronkelijk de geliefkoosde digitale munt van libertaire systeemcritici, daarmee nu een mainstream status? Dat valt te betwijfelen. “Hoewel we de notering en verhandeling van bepaalde bitcoinspotprijstrackers hebben goedgekeurd, betekent dat niet dat we bitcoin zelf aanraden of ondersteunen”, liet SEC-topman Gary Gensler optekenen. “Beleggers moeten voorzichtig blijven met de talloze risico’s die gepaard gaan met bitcoin en producten waarvan de waarde is gekoppeld aan crypto.”

Lees de kleine lettertjes, zegt de SEC dus. Wie kan wel over de streep worden getrokken door de goedkeuring?

GWEN BUSSENIERS. “Gensler is anti-bitcoin. Zelfs bij de aankondiging van de goedkeuring kon hij het niet laten om te vermelden dat hij niet achter bitcoin stond en het nog altijd een veel te risicovolle asset vond.

“Een van de grote voordelen die die ETF’s zullen bieden, is toegankelijkheid. De beleggers hoeven geen technische kennis te hebben, bijvoorbeeld over digitale wallets. Ze kunnen gewoon via een Bloomberg-account instappen.

“De veiligheid die in de backing van zo’n instituut als Bloomberg schuilt, is belangrijk. Beschermd tegen hacking, tegen de fiscus. Het is allemaal beter gereguleerd. Reguliere crypto-exchanges zijn bijlange niet zo veilig en niet zo goed gereguleerd als Bloomberg.

“Daarnaast kun je ook crypto verhandelen en inslaan tegen lagere kosten dan op die crypto-exchanges. De verschillende aanbieders zijn nu ook in een kostenoorlog verzeild, om zo laag mogelijke fees aan te bieden en marktaandeel te kunnen winnen. Het zal veel toegankelijker worden. Door die toegankelijkheid verwachten ze een grote toestroom van geld.”

ILSE DE WITTE. “Ik denk vooral dat beleggers met fear of missing out, maar die wel een veiliger kader willen, hier nu in geïnteresseerd zullen zijn.”

Dit is inderdaad veiliger dan een directe belegging, klinkt het bij experts.

DE WITTE. “Er zijn een aantal veiligheidsmechanismen ingebouwd door te beleggen in een ETF. Via een ETF neem je een stuk de fraudegevoeligheid van bitcoin weg.

“Het nadeel hiervan is dat de anarchistische grondgedachte van bitcoin volledig weg is. Mensen die ‘het systeem’ ontvluchten, omdat ze niet willen dat de centrale bank hun geld kan ontwaarden, of dat de overheid schulden kan opbouwen. Een ETF, in het reguliere financiële circuit dus, is volgens die filosofie een knieval voor dat financiële establishment.

“Het is en blijft natuurlijk een speculatieve belegging, als je het een belegging wilt noemen. Het blijft iets waarvan de waarde moeilijk te voorspellen valt. De waarde is puur geschrankt op het schaarse aanbod, dat in het DNA van bitcoin is ingebouwd.

‘De economische meerwaarde van bitcoin blijft heel klein in mijn ogen’ Ilse De Witte (Trends Geld)

“De economische meerwaarde van bitcoin is toch heel klein in mijn ogen. Als je aandelen hebt van een bedrijf waarvan je gelooft dat het een oplossing heeft voor een bepaald probleem, dan kun je daar achter staan. Maar waar kun je achter staan bij bitcoin? Dat je het bestaande financiële systeem een hak zet? Dat is uiteindelijk toch niet zo.

“Het is ook niet dat er mogelijke winstdeelname is, zoals bij een aandeel. Ik vind aandelen nog altijd de meest democratische, toegankelijke, transparante manier van beleggen. De hele waardepropositie van bitcoin is de blockchaintechnologie en de toepassingen die er mogelijk gebouwd kunnen worden. Maar je krijgt door te beleggen in die munten geen inzage in of medezeggenschap over een bedrijf.”

Het nieuws stuwt de koers van vele cryptomunten hoger, al reageert de koers van bitcoin zelf eerder lauw. Een geval van ‘buy the rumor, sell the news’?

BUSSENIERS. “Het is groot nieuws, maar long overdue. Het is al tien jaar geleden sinds de Winklevoss-broertjes, bekend van Facebook, hun eerste aanvraag hebben ingediend. Vooral Gensler heeft die ETF’s zo lang tegengehouden, zelfs in die mate dat het de reputatie van de SEC geen deugd heeft gedaan. Hij heeft die bitcoin-ETF’s veel hogere normen opgelegd dan andere, soortgelijke grondstoffen-ETFs.

“Wat de koers van bitcoin nu gaat doen, daar zijn een paar scenario’s over. Bitcoin is fel gestegen dit jaar. De koers kan nog wat stijgen, maar ze is momenteel – en ik spreek nu over de korte termijn – wat overgewaardeerd. De koers kan weliswaar nog rustig stijgen, richting 58.000 dollar. Maar een correctie zal er moeten komen.”

Hoezo?

BUSSENIERS. “Het grootste aantal bitcoins is in handen van Grayscale. Die hadden ‘s werelds grootste bitcointrust, waar bijzonder veel beleggers in zitten. Grayscale had een aanvraag ingediend om dat trust om te mogen zetten naar een ETF, en dat verzoek is ook goedgekeurd.

“Vorig jaar heeft die trust het tijdens de berenmarkt niet goed gedaan. Klachten van beleggers die eruit wilden stappen, waren legio. Maar uit een ETF kunnen ze nu wel stappen. Wat niet wil zeggen dat al die mensen hun bitcoins zullen verkopen. Maar misschien zijn er toch een aantal mensen die een beetje winst hopen te nemen. En dat kan de koers drukken.”

‘Meer applicaties is hoger gebruik van ethereum, met als uitkomst een prijsstijging’ Gwen Busseniers (CryptoSchool)

De koers van ‘s werelds op een na grootste cryptomunt volgens marktkapitalisatie, de ether, blijft wel hoge toppen scheren.

BUSSENIERS. “Omdat er ook aanvragen voor een ethereum-ETF (ethereum is het systeem achter ether, nvdr) zijn ingediend. De goedkeuring van een ethereumtracker zou al in mei kunnen gebeuren. Ethereum stond ondergewaardeerd, mede door de hele bitcoin-ETF-hype, maar is sinds vandaag van 2.053 naar 2.652 gesprongen. Dat is heel mooi.”

Ethereum is overgeschakeld naar een minder energieverslindend systeem dan bitcoin.

BUSSENIERS. “Waarschijnlijk staat er in het eerste kwartaal een belangrijke update te gebeuren. Die zou sharding (het proces waarbij een database in delen wordt opgehakt om het gewicht te verdelen, nvdr) mogelijk maken. De energie-efficiëntie van ethereum was al met 95,99 procent gestegen. Door die nieuwe technologie zou de systeemsnelheid met 90 procent of meer toenemen. Dat maakt ethereum interessanter voor ondernemers en programmeurs om applicaties te bouwen. Meer applicaties is hoger gebruik van ethereum, met als uitkomst een prijsstijging.”

Wanneer kunnen Belgische beleggers zo’n beursgenoteerd bitcoinfonds kopen?

DE WITTE. “Belgen kunnen de nieuw goedgekeurde Amerikaanse bitcointrackers niet kopen. Maar er zijn al jaren Europese bitcointrackers – juridisch exchange-traded notes (ETN’s) of exchange-traded commodities (ETC’s) – voorhanden. Brokers als Bolero, Saxo of Keytrade Bank bieden bitcointrackers aan van onder meer BTCEtc, XBT, VanEck en Wisdomtree.”

