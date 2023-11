’s Werelds grootste cryptobeurs moet een van de grootste bedrijfsboetes ooit betalen

De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de cryptobeurs Binance wetten om witwaspraktijken te voorkomen, heeft overtreden. Zo zouden terroristische groeperingen de afgelopen jaren verschillende transacties gedaan hebben via Binance.

Changpeng ‘CZ’ Zhao, de CEO van Binance, zet een stap opzij en zal schuldig pleiten in een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken. Om een punt te zetten achter een jarenlang federaal onderzoek, pleitte het bedrijf ook schuldig aan strafrechtelijke aanklachten met betrekking tot het overtreden van internationale financiële sancties. Het ging akkoord om een som van meer dan 4,3 miljard dollar aan boetes te betalen, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

Hamas

Binance groeide in vijf jaar uit van een start-up tot een beursgigant met werknemers in tientallen landen. Het controleerde meer dan de helft van de cryptomarkt in november 2022.

Toch is het succes al jaren gehuld in geheimzinnigheid – het bedrijf heeft volgehouden dat het geen hoofdkantoor heeft en is verwikkeld in talloze conflicten met toezichthouders over de hele wereld.

De banden van de cryptosector met de financiering van terreur zijn opnieuw onder de loep genomen na de aanval van Hamas op Israël vorige maand. In de nasleep van de aanslag sloot Israël meer dan 100 Binance-accounts, meldt Financial Times.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dinsdag dat de beurs “meer dan 100.000 verdachte transacties” niet heeft gerapporteerd die verband houden met ransomware-aanvallen, seksueel misbruik van kinderen, grootschalige hacks, drughandel en terreurgroepen, waaronder Al Qaida en IS.

Gevangenisstraf

“Mede door de gepleegde misdaden werd Binance de grootste cryptocurrency exchange ter wereld,” zei de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland. “Nu heeft Binance een van de grootste bedrijfsstraffen in de geschiedenis van de VS betaald.”

Zhao, een van de meest uitgesproken en invloedrijke leiders van de crypto-industrie, pleitte dinsdag voor een federale rechtbank in Seattle en ging akkoord met het betalen van een boete van 50 miljoen dollar. “Ik heb fouten gemaakt en ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen”, zei hij op het socialemediaplatform X, en bevestigde dat hij was afgetreden.

Zhao mag volgens de voorwaarden van zijn pleidooi niet meer betrokken zijn bij het beheer van Binance. Maar volgens de strafmaatrichtlijnen kan hij maximaal achttien maanden gevangenisstraf krijgen, zei een ambtenaar van het ministerie van Justitie. Zhao ondertekende dinsdag een persoonlijke borgtocht van 175 miljoen dollar, waardoor hij tot zijn veroordelingszitting op 23 februari 2024 kan worden vrijgelaten.

Richard Teng, die eerder Binance’ wereldwijde hoofd van regionale markten was, zal Zhao vervangen als CEO.

Sam Bankman-Fried

Het Amerikaans Justitiedepartement richtte in 2021 een eenheid op die zich richt op crimineel misbruik van digitale activa. Een jury veroordeelde deze maand Sam Bankman-Fried, een rivaal van Zhao, op beschuldiging van fraude en het witwassen van geld in de nasleep van de ineenstorting van zijn beurs FTX.

Binance gaf toe geen maatregelen tegen witwaspraktijken te hebben genomen, geldtransacties te hebben uitgevoerd zonder licentie en internationale sancties te hebben overtreden, stellen de autoriteiten. Het vermeende wangedrag vond plaats tussen ten minste augustus 2017 en oktober 2022, volgens gerechtelijke documenten.