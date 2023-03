Dividenden beleefden recordjaar: ‘Er is superveel cash in de bedrijfswereld’

2022 was een uitstekend jaar voor aandeelhouders. Zo is er wereldwijd 1.560 miljard dollar aan dividenden uitgekeerd, een groei met 13,9 procent. Daar zorgden vooral energiebedrijven én banken voor, weet financieel econoom Tom Simonts (KBC).

Volgens een rapport van de vermogensbeheerder Janus Henderson zijn de dividenden in 2022 wereldwijd met 8,4 procent gestegen tot een recordbedrag van 1.560 miljard dollar. De onderliggende groei bedroeg 13,9 procent. Niet geheel onverwacht waren olie- en gasproducenten, onder impuls van de torenhoge energieprijzen, vorig jaar goed voor een kwart van de wereldwijde dividendgroei. Maar ook banken en financiële instellingen, vooral in de westerse wereld, hebben een kwart bijgedragen. “Dat komt omdat dit het eerste jaar is dat de banken gewoon weer alle dividenden mochten uitkeren”, aldus Simonts. “Tijdens de coronacrisis was er een rem op de uitkering van dividenden vanwege een Europees verbod. Nu keerden de financials hun gewone dividenden plus de achterstallige uit. Dit is dus niet het nieuwe normaal.”

“Iedereen voelt zich heel content”

Vorig jaar liet dan wel een forse stijging zien tegenover de totale dividenduitkeringen sinds 2020, maar het Belgische totaal lag bijvoorbeeld nog altijd op het niveau van voor de pandemie. Toch zijn de vooruitzichten ook voor 2023 weer gunstig, en daar heeft het einde van het ‘gratisgeldtijdperk’ veel mee te maken.

Dankzij de hogere rente “kun je weer positieve marges op je grote hoeveelheden cash hebben. En dat zie je snel in de finale dividenden: iedereen voelt zich heel content”, weet Simonts. Zo kondigde de Spaanse Banco Santander onlangs nog aan dat ze de helft van haar winst aan haar aandeelhouders zal uitkeren in de vorm van dividenden en aandeleninkopen, tegenover 40 procent nu.

Oogsttijd

2022 gaat de annalen in als het jaar van de energiefactuur. Door de stijgende stroomprijzen verhoogden de gas- en oliespelers hun uitbetalingen met twee derde. Blijven de energietitanen doorgaan op hun elan? “Vermoedelijk wel, want er komt cyclisch gezien een oogsttijd aan”, betoogt Simonts. “Vroeger werd met geld gesmeten in de oliesector. Het meeste ging naar nieuwe exploratie. Maar dat valt weg, want erg in overeenstemming met de ESG-regels (de milieu-, sociale en governancenormen, nvdr) is dat allemaal niet. Intussen blijven die oliebedrijven wel nog de inkomsten van bestaande exploratiesites binnenrijven.”

Er komt dus veel cash binnen en er gaat er weinig buiten. “Dat zie je bijvoorbeeld bij het Amerikaanse oliebedrijf Chevron, dat zijn aandeleninkoop verhoogt.” De dividendverhoging en het inkoopprogramma van de Belgische staaldraadfabrikant Bekaert bewijst volgens Simonts dat de cyclus tussen investeren en oogsten zelfs “overal” zijn beslag krijgt. “Er is superveel cash in het bedrijfsleven nu.”

Vooruitblikkend: “Binnen twee à drie jaar is het de beurt aan de autosector. Die zal dan de vruchten plukken van de investeringen die zijn gedaan in elektrificatie.”

Heropening China

Betekent de heropening van de Chinese economie, na jaren van draconische coronamaatregelen, nog meer goed nieuws? “Dat betekent meer business, en dat is altijd een goede zaak”, zegt Simonts. “Chinezen die uit hun zerocovidlockdowns komen, gaan weer reizen, dat is dus positief voor de toeristische sector. Daarnaast blijven ze gewoon hun geld steken in luxeproducten, in alles dat een beetje meer high-end is.” Voor een luxeconglomeraat als LVMH betekent dat bijvoorbeeld meer omzet zonder extra investeringen.

“Dus zijn er eigenlijk geen negatieve effecten, tenzij de Verenigde Staten weer een beetje jaloers worden op de groeiende Chinese economie en de trend van deglobalisering doorzet. Dan kunnen we dus weer handelsbelemmeringen krijgen.”

Vertraging dividendgroei

Concreet verwacht Janus Henderson dat de dividendgroei in 2023 zal vertragen tot 2,3 procent op nominale basis, wat overeenkomt met een onderliggende stijging van 3,4 procent. Dat zou het wereldwijde totaal doen uitkomen op 1.600 miljard dollar.

