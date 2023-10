Siemens Energy vraagt Duitse overheid miljarden aan noodsteun

De Duitse windturbineproducent Siemens Energy, die in 2020 opgericht werd als een spin-off van het Duitse industriële concern Siemens, voert gesprekken met de Duitse overheid om staatsgaranties te bekomen voor miljarden euro’s. Dat meldt het Duitse vakblad WirtschaftsWoche.

Volgens WirtschaftsWoche zou Siemens Energy de Duitse staat vragen om garanties ten belope van 15 miljard euro te geven. Die garanties moeten een scenario voorkomen waarbij banken de kosten zouden verhogen of cruciale kredietlijnen voor projecten zouden intrekken.

Siemens Energy wordt geconfronteerd met ernstige moeilijkheden in zijn windturbinedivisie en zal naar verwachting een miljardenverlies boeken in zijn boekjaar dat eindigde in september.

Andere divisies doen het dan weer wel goed en Siemens Energy kan rekenen op een sterke vraag en goed gevulde orderboekjes.

Beleggers reageren negatief op het nieuws. Het aandeel Siemens Energy verliest donderdag omstreeks 12.30 uur ruim 35 procent van zijn waarde.