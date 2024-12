Directeur strategie van Trends Beleggen Danny Reweghs blikt in Trends Talk met Head of Business News Jan De Meulemeester in tien stellingen vooruit op het nieuwe beursjaar. Wat moet je als belegger weten over 2025? Aandelen, fondsen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, noem maar op: we wagen ons aan tien weloverwogen voorspellingen.