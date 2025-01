Tip van de week: Recticel is te sterk teruggevallen

Weinig bedrijven zijn zo veranderd in de voorbije vijf jaar. Voor de isolatiespecialist ligt het groeipad nu wel open voor de komende jaren, maar de koers weerspiegelt dat potentieel niet. De strategie van ‘Recticel 2.0’ is het groeipotentieel in isolatie te benutten. Daartoe nam het in mei 2022 Trimo over, een Sloveense producent van hoogwaardige isolatiepanelen. Een drievoudige versterking voor Recticel: geografisch (Centraal-Europa), een nieuw segment (isolatiepanelen) en technisch (minerale wol als grondstof). Daarna volgde de aankoop van REX Panels & Profiles tegen een ondernemingswaarde van 70 miljoen euro in contanten. De onderneming uit Doornik heeft een gebouwde capaciteit van 4 miljoen vierkante meter, waarvan maar 50 procent benut is. Daar is een mooie voorsprong voorwaarts mogelijk, om met slimme isolatie-oplossingen de West-Europese markt te bedienen.

Sinds 1 september 2023 staat Jan Vergote aan het hoofd van Recticel. De cijfers over 2023 bevestigden dat de forse inflatie-opstoot en de opwaartse rentecampagne van de Europese Centrale Bank (ECB) een ongunstige trendwissel op de Europese bouwmarkten hadden veroorzaakt. De omzet zakte van 587,8 miljoen euro in 2022 naar 529,4 miljoen eind 2023 (-9,9%). De bedrijfskasstroom (ebitda) dook 39 procent lager, tot 39,2 miljoen euro. De ebitda-marge (ebitda/omzet) zakte van 10,9 naar 7,4 procent. Het nettoresultaat verschrompelde van 62,4 miljoen dollar naar 3,3 miljoen, of van 1,11 naar 0,06 euro per aandeel.

De REX-acquisitie zal nog een rol spelen in de cijfers van 2024. De groepsomzet is in het derde kwartaal van 2024 met 18 procent gestegen, tot 156,6 miljoen euro. In de eerste jaarhelft was er 12,2 procent meer omzet, tot 298,6 miljoen euro. Knap is dat, ondanks de zwakke Europese bouwmarkten, ook de vergelijkbare omzet (zonder REX) is gestegen. Met 6 procent was er zelfs een versnelling tegenover de eerste jaarhelft (+2,6%). Dat is vooral te danken aan de dubbelcijferige volumegroei in Insulation Boards en Panels. West-Europa neemt het voortouw, Centraal-Europa blijft achter.

Eind december 2023 had Recticel nog een nettokaspositie van 161,9 miljoen euro, of bijna 3 euro cash per aandeel. Na de aankoop van REX en een stijging van het werkkapitaal waren de liquiditeiten midden 2024 teruggevallen tot 58,1 miljoen euro, of nog iets meer dan 1 euro per aandeel. De focus op isolatie blijkt dus een goede keuze. Die volumegroei zou ook moeten aanhouden over het hele boekjaar 2024 (jaarcijfers op 4 maart). Voor dat jaar mikt CEO Vergote op een aangepaste bedrijfkasstroom (ebitda) van circa 50 miljoen, of het dubbele van in de eerste jaarhelft. In die periode maakte de aangepaste ebitda een sprong van 18,2 naar 25,1 miljoen euro (+37,9%). Daardoor is de ebitda-marge (ebitda/omzet) weer opgelopen van 6,8 naar 8,4 procent. Het nettoresultaat verdrievoudigde in de eerste zes maanden: van 2,2 naar 6,6 miljoen euro, of van 0,04 naar 0,12 euro per aandeel.

Conclusie

Het aandeel is de jongste maanden flink teruggevallen. Tegen 1,2 keer de verwachte boekwaarde en zowat 8 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend jaar is de waardering weer meer dan redelijk, zelfs laag geworden. Het aandeel noteert met gemiddeld 30 procent korting tegenover de concurrentie. Daarom voeren we een adviesverhoging door voor Recticel naar ‘koopwaardig’ en schuiven we het aandeel naar voren als tip van de week.

koopwaardiggemiddeld1B9,63 euroREC BBBE0003656676Euronext Brussel555 miljoen euro3518-3%-6%3,2%