Rente-inkomsten onder de lat bij KBC

Dat de nettorente-inkomsten onder de verwachtingen uitkwamen, heeft te maken met de afronding van de verkoop van KBC Bank Ireland, maar ook met hogere financieringskosten.

De koersevolutie van het KBC-aandeel blijft een rollercoaster. In oktober vorig jaar noteerde het aandeel nog onder 50 euro. Maar mede door de jaarcijfers 2022 klom de koers weer boven 70 euro. Maar dan verstoorden Silicon Valley Bank, Credit Suisse en First Republic Bank het bankfeestje en na weinig geapprecieerde cijfers over het eerste kwartaal is de koers weer onder 60 euro teruggevallen.

Nochtans lag het nettoresultaat met 882 miljoen 95 procent hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar (452 miljoen euro) en bijna 20 procent hoger dan de analistenconsensus van 730 miljoen euro. Per aandeel zagen we een stijging tot 2,08 euro tegenover 1,06 euro voor de eerste drie maanden van vorig jaar. Maar die forse klim heeft vooral te maken met de afronding van de verkoop van KBC Bank Ireland in februari.

De analisten zijn vooral geïnteresseerd in de evolutie van de nettorente-inkomsten. Dat is de kern van de bedrijvigheid van een bank en de solide basis van de winst. Daar bleef de Belgische grootbank onder de lat met 1,324 miljard euro. Dat is 48 miljoen of 3,5 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 1,372 miljard euro. Het is wel 10,2 procent beter dan de 1,201 miljard euro in het eerste kwartaal van 2022, maar ook 6,6 procent onder het cijfer van het laatste kwartaal van vorig jaar (1,417 miljard euro). Toch kwamen de totale inkomsten met 3,060 miljard euro nog net (+0,9%) boven de gemiddelde analistenverwachting van 3,032 miljard euro uit. Dat de nettorente-inkomsten onder de verwachtingen uitkwamen, heeft te maken met de afronding van de verkoop van KBC Bank Ireland, maar ook met hogere financieringskosten.

Aandeelhouders zijn vooral geïnteresseerd in het dividend. KBC blijft ook in 2023 een stevige dividendbetaler. Aandeelhouders worden verwend met een brutodividend van 4 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2022, inclusief het interim-dividend van 1,0 euro bruto per aandeel, dat werd uitgekeerd in november. Maar ze rekenden op nieuws over extra verwennerij. De raad van bestuur moet de beslissing daarover nog een maand uitstellen omdat de goedkeuring van Europese Centrale Bank nog ontbreekt. Het gaat over 1,4 miljard euro aan surpluskapitaal dankzij de uitstekende liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s (400 miljoen euro) en de som die vrijkomt na de afronding van de verkoop van verplichtingen van KBC Bank Ireland (1 miljard euro). Sowieso bedraagt het brutodividendrendement bijna 7 procent. Maar dat kan dus nog gemakkelijk oplopen tot meer dan 10 procent. Dat is ook bijzonder leuk nieuws voor referentieaandeelhouder KBC Ancora (18,6% van KBC-aandelen). De Belgische monoholding heeft enkel KBC-aandelen in portefeuille en haar inkomsten bestaan quasi uitsluitend uit KBC-dividenden.

De bedrijfsleiding verraste bij de jaarcijfers met een gemiddelde stijging van 6 procent voor de totale inkomsten in de periode 2022-2025. Dat zou 10,3 miljard euro betekenen in 2025 versus een analistenconsensus van 9,5 miljard euro.

Conclusie

Bankaandelen zijn al jaren, relatief gezien, erg goedkoop. De aanhoudende renteverhogingen van de ECB deden de rentemarge van de Europese banken flink verbeteren. Maar de recente bankencrisis heeft de opmars van de financiële waarden weer afgeremd. De waardering is daarom weer zeer redelijk tegen 1,3 keer de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 9 voor 2022 en een verwachte koers-winst van 7,5. In de buurt van 70 euro hadden we het advies verlaagd, onder 60 euro mag het advies weer omhoog.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 59,52 euro

Ticker: KBC BB

ISIN-code: BE0003565737

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 24,13 miljard euro

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: +3%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 6,7%