Markt is streng voor KBC

De markt kijkt zeer kritisch naar de cijfers van KBC. Het aandeel is tot onder 60 euro teruggevallen.

Het is al jaren niet vanzelfsprekend voor bankaandelen om in de gunst van het internationale beleggerspubliek te komen. Ook voor het KBC-aandeel is het parcours sinds de aankondiging van de jaarcijfers 2022 weer hobbelig. In maart klom de koers nog tot 70 euro. Maar dan kwamen Silicon Valley Bank, Crédit Suisse en andere het bankfeestje verstoren.

Sindsdien kijkt de markt zeer kritisch naar de cijfers van KBC. Na de aankondiging van de resultaten van zowel het eerste als het tweede kwartaal constateerden we een negatieve koersreactie. Het aandeel is tot onder 60 euro teruggevallen. De verwachtingen werden grotendeels, maar niet over de hele lijn ingelost en de markt focust op wat niet werd gehaald.

Nochtans lag het nettoresultaat met 966 miljoen euro in het tweede kwartaal bijna 9 procent hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar (887 miljoen euro) en 9,5 procent hoger dan in het eerste kwartaal (882 miljoen). Bovendien werd de analistenconsensus van 853 miljoen euro met ruim 13 procent geklopt. Per aandeel zagen we een stijging tot 2,29 euro tegenover 2,10 euro in het tweede kwartaal van vorig jaar.

De analisten zijn vooral geïnteresseerd in de evolutie van de nettorente-inkomsten. Dat is de kern van de bedrijvigheid van een bank en de basis van de winst. Daar bleef de Belgische grootbank onder de lat met een cijfer van 1,407 miljard euro. Dat is 4 miljoen of 0,3 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 1,411 miljard euro. Het is wel 6,3 procent beter dan de 1,324 miljard euro in het eerste kwartaal en zelfs 12,8 procent beter dan het tweede kwartaal van vorig jaar (1,248 miljard euro). Toch kwamen de totale inkomsten met 2,775 miljard euro (+2,7%) nog uit boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,700 miljard euro.

De hogere nettorente-inkomsten zijn onder meer een gevolg van meer tegoeden op termijnrekeningen met betere marges. Die liggen in lijn met de verwachtingen door de eerdere verkoop van KBC Bank Ireland en hogere financieringskosten.

Analisten kijken naar de rente-inkomsten, maar aandeelhouders zijn vooral geïnteresseerd in de aandeelhoudersvergoedingen. KBC blijft ook in 2023 een stevige dividendbetaler. Aandeelhouders worden verwend met een brutodividend van 4 euro per aandeel voor het boekjaar 2022 als basisdividend. Bovendien besliste de raad van bestuur een inkoopprogramma van 1,3 miljard euro op te starten. Dat ligt in lijn met de marktverwachtingen, dankzij de uitstekende liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s (400 miljoen euro) en de som die vrijkomt na de afronding van de verkoop van KBC Bank Ireland (1 miljard euro).

Een extra dividend krijgen de KBC-aandeelhouders voorlopig niet. Het gebruikelijke interim-dividend van 1 euro bruto per aandeel komt er wel aan in november. Dat blijft bijzonder leuk nieuws voor referentie-aandeelhouder KBC Ancora (18,6% van KBC-aandelen), een typisch Belgische monoholding met enkel KBC-aandelen in portefeuille en waarvan de inkomsten bijna uitsluitend uit KBC-dividenden bestaat.

Conclusie

Bankaandelen zijn al jaren erg goedkoop. De renteverhogingen van de Europese Centrale Bank deden de rentemarge van de Europese banken flink verbeteren. Maar de voorbije maanden is de opmars van de financiële waarden tot stilstand gekomen. De waardering is weer zeer redelijk tegen 1,3 keer de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 9 voor 2022 en een verwachte k/w van 7,5. In de buurt van 70 euro hadden we het advies verlaagd, maar onder 60 euro vinden we het KBC-aandeel te laag gewaardeerd.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 58,34 euro

Ticker: KBC BB

ISIN-code: BE0003565737

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 24,34 miljard euro

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: 6,9%