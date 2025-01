De koers van Smartphoto, bekend om gepersonaliseerde fotogeschenken, steeg na een strategische overname in het VK met 3 procent naar 23,2 euro. De smallcap uit Wetteren bouwt aan stabiele inkomsten en een sterkere marktpositie. Wat maakt dit nichebedrijf interessant voor beleggers?

Smartphoto wordt vaak een ‘kerstaandeel’ genoemd, omdat 40 procent van zijn omzet in het vierde kwartaal wordt gerealiseerd. “Wil je een fotoboek maken? Of een koffiemok met de foto van je geliefde op? Dat is exact wat Smartphoto doet”, liet investeringsexpert Pieter Slegers (Compounding Quality) eind vorig jaar optekenen door HLN. “Ze bieden allerlei gepersonaliseerde fotoproducten aan, en die worden vooral tijdens de feestdagen gekocht. Maar het bedrijf heeft meer te bieden dan seizoensgebonden geschenken.”

In de relatief kleine vijver van de Belgische beurs is Smartphoto een gezonde vis: een goed geleid, stabiel groeiend bedrijf, zegt Slegers in een gesprek met Trends.be. “Het heeft een nettocashpositie (meer cash hebben dan schulden, nvdr), en de nettowinstmarge bedraagt 8 procent. Dat betekent dat het per 100 euro omzet 8 euro nettowinst genereert”, weet hij. “Bovendien bedraagt het rendement op geïnvesteerd kapitaal ongeveer 14 procent, wat betekent dat het 14 euro winst maakt per investering van 100 euro. Dat zijn sterke cijfers voor een klein Belgisch bedrijf.”

Volgens analisten toont Smartphoto met een gemiddelde omzetgroei van 10 procent en een winstgroei van 9 procent per jaar over de afgelopen vijf jaar aan dat het op weg is naar een stabieler groeibedrijf. Die trend wordt onderstreept door zijn recente acquisitiestrategie, die het bedrijf helpt zijn marktpositie verder te versterken.

Grote Engelse voetbalclubs

De nieuwste aanwinst van Smartphoto is het Britse System Insight Holdings, dat opereert onder de naam Image Insight. Het bedrijf is gespecialiseerd in evenementen- en attractiefotografie, zoals foto’s van bezoekers in pretparken, stadions en musea. De overname, die 9,5 miljoen euro kostte, past in Smartphoto’s strategie om zijn b2b-divisie uit te breiden.

Sam Hollanders, fondsbeheerder bij Chess Capital Fund en Smart Capital, noemt de overname een slimme zet: “Met de overname renderen de activiteiten het hele jaar door. Dat helpt het bedrijf om een stabieler inkomstenprofiel te creëren. Het versterkt zijn positie in nichemarkten, zoals merchandise en fotografie bij evenementen.” Met zijn achtergrond in fotografie heeft Sam Hollanders specifieke inzichten in bedrijven zoals Smartphoto, waarin hij al jaren belegt.

De overname volgt op eerdere acquisities, waaronder Nayan, een b2b-oplossing voor cadeaupakketten, en Topfans, dat merchandisewebshops voor sportclubs beheert. Vooral die laatste speelt een belangrijke rol in de strategie. “Via Topfans beheert het nu de merchandisewebshops van diverse voetbalclubs in België, Frankrijk en Nederland”, zegt Hollanders. “Met de overname van het Britse Image Insight krijgt het toegang tot grote Engelse voetbalclubs. Die synergieën kunnen het bedrijf helpen zijn inkomstenbasis te verbreden.”

De koers van Smartphoto over het voorbije jaar, uitgedrukt in euro | Bron: TradingView

Kwaliteit als troef

In Europa is er sprake van bijna een duopolie in de markt voor gepersonaliseerde fotoproducten, betoogt Hollanders, “met het veel grotere Duitse CEWE en het kleinere Smartphoto.”

Smartphoto onderscheidt zich niet door unieke producten, maar door de kwaliteit ervan. “De kwaliteit is heel goed”, benadrukt Hollanders. “We hebben het aandeel in portefeuille, dus hebben we zijn producten uiteraard getest. Ik drink nog altijd uit een mok van Smartphoto die al dertien jaar oud is. De foto op die mok is nog steeds goed zichtbaar, terwijl dat bij soortgelijke producten van concurrenten niet het geval is. Zo hebben we ook producten van CEWE en een Franse speler getest, maar die laten sneller slijtage zien. Vooral bij dagelijks gebruik en na meerdere rondes in de vaatwasser zie je dat het verschil in kwaliteit aanzienlijk is.”

Ook Slegers benadrukt hoe de kwaliteit van Smartphoto hem verraste bij een experiment met een gepersonaliseerd cadeau: “Ik besloot een pyjama te laten maken met een foto van onze hond, een cadeau voor mijn vriendin die een grote hondenliefhebber is. Aanvankelijk dacht ik dat dit eenvoudig zou zijn, maar het bleek lastig om een goede leverancier te vinden. De kwaliteit van Smartphoto stak met kop en schouders boven de rest uit.”

Ondergewaardeerd

De overname van Image Insight helpt Smartphoto om minder afhankelijk te worden van de omzetpiek tijdens de feestdagen. Hollanders legt uit: “Met de drie overnames op een rij – Nayan, Topfans en nu Image Insight – renderen de activiteiten van Smartphoto het hele jaar door. Dat helpt het bedrijf om een stabieler inkomstenprofiel te creëren.”

De nieuwe focus op b2b-oplossingen biedt niet alleen extra stabiliteit, maar opent ook nieuwe groeikansen. “Dit zijn strategische acquisities die niet alleen diversificatie brengen, maar ook synergie creëren in hun bestaande activiteiten”, voegt Hollanders toe.

Ondanks zijn prestaties blijft Smartphoto volgens de analisten ondergewaardeerd. Het aandeel noteert momenteel tegen 12 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden, terwijl het gemiddelde van de afgelopen tien jaar rond 14 à 15 keer lag. “Die lage waardering maakt het aandeel aantrekkelijk, zeker gezien de groeivooruitzichten”, stelt Slegers.

Ook het dividendrendement van 4,7 procent trekt de aandacht, vooral van Belgische beleggers. “Bij Smartphoto betaal je slechts één keer 30 procent belasting op je dividend. Bij buitenlandse concurrenten zoals CEWE kan dat oplopen door een dubbele belasting”, legt Hollanders uit.

Geduld

De recente stijging van personeels- en verzendkosten drukte op de marges van Smartphoto en leidde tot tegenvallende halfjaarcijfers, wat beleggers verraste. Toch blijft Hollanders optimistisch. Hij benadrukt dat de grootste investeringen, zoals de bouw van een tweede fabriek, achter de rug zijn, waardoor de cashflows nu kunnen worden ingezet voor gerichte overnames of extra beloningen voor aandeelhouders.

Hollanders ziet wel een aandachtspunt in de beperkte liquiditeit van het aandeel (en de Belgische beurs in het algemeen). Volgens hem moeten beleggers geduld hebben en niet te snel willen instappen of achter de prijs aanhollen. Hij verwacht dat de volgende cijfers zullen aantonen dat Smartphoto zijn prijzen heeft aangepast om de hogere kosten te compenseren. “Als dat lukt”, zegt hij, “zal de margedruk afnemen en kan de koers verder herstellen.”

77,3 miljoen euro Zoveel bedroeg de omzet van Smartphoto in 2023.

De zes grootste aandeelhouders van Smartphoto bezitten gezamenlijk 67,42 procent van de aandelen. Deze aandeelhouders zijn: Shopinvest NV: 18,24 procent

Alychlo / Marc Coucke: 15,98 procent

Midelco NV: 12,78 procent

Smartphoto Group NV: 9,933 procent

Cecan NV: 6,846 procent

Emmanuel Rolin Jacquemyns: 3,590 procent

