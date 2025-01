We nemen Xior Student Housing op in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen. Daar zijn drie argumenten voor.

1. Xior is en blijft een groeiverhaal, dat verder wordt uitgebouwd. Op de meeste plaatsen in Europa is er nog voor jaren een nijpend tekort aan degelijke huisvesting voor studenten. Ook in Polen, waar Xior twee studentenresidenties bij koopt: eentje in Warschau en eentje in Wroclaw. Volgens Xior zijn het eersteklas residenties. Het gaat om een uitbreiding met 900 eenheden.

2. De overnamestrategie heeft het bedrijf met een meer dan gemiddelde schuldgraad opgezadeld. Die bedraagt 50,8 procent (eind september 2024). Dat zien analisten en beleggers niet graag. Het heeft de koers in vergelijking met sectorgenoten laag gehouden. Mede om de schuldgraad onder 50 procent te krijgen, deed Xior onlangs een kapitaalverhoging, waarbij via een private plaatsing 80 miljoen euro werd opgehaald (2,9 miljoen nieuwe aandelen tegen 27,80 euro).

3. De koersdaling naar aanleiding van de kapitaaloperatie vinden we een mooie koopgelegenheid. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging werden ook de verwachtingen voor het afgelopen boekjaar bevestigd: een winst per aandeel van 2,21 euro en een dividend per aandeel van 1,768 euro, hetzelfde als 2023. We kregen al meteen een prognose voor 2025. De winst en het dividend per aandeel van 2024 zouden minstens worden geëvenaard, ondanks de creatie van extra aandelen. In de verwachting dat de lange rente gaat dalen in 2025 en wegens het verwachte dividendrendement van 6,1 procent bruto en een onderwaardering van circa 25 procent tegenover de intrinsieke waarde vinden we Xior een koopje tegen een koers onder 30 euro.