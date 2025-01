Xior haalt extra kapitaal op voor Polen

de daling van het aandeel door de kapitaaloperatie is de aanleiding om het aandeel in de voorbeeldportefeuille op te nemen.

Xior Student Housing heeft opnieuw een kapitaalverhoging doorgevoerd. De gvv haalde 80 miljoen euro op via een versnelde private plaatsing van 2,9 miljoen nieuwe aandelen tegen 27,80 euro per aandeel.

Het geld dient vooreerst om de uitbreiding in Polen te financieren. Daar kocht Xior voor 67 miljoen euro twee studentenresidenties bij: in Warschau en in Wroclaw. De twee volledig operationele en, volgens Xior, eersteklas residenties breiden de portefeuille uit met 900 eenheden, zodat Xior in Polen nu 3.600 studentenbedden heeft.

Met de resterende miljoenen van de kapitaaloperatie wil Xior schulden terugbetalen en de schuldgraad onder 50 procent brengen. De hoge schuldgraad is al twee jaar een issue. Die is wel aan het dalen van 52,9 procent eind 2023 tot 50,8 procent eind september 2024.

De schuldgraad hield de koers lange tijd laag. De afnemende bezorgdheid deed de koers relatief herstellen in de loop van 2024. Maar door de kapitaalverhoging en de gestegen lange rente evolueert de koers weer richting de bodem van april 2024. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging werden ook de verwachtingen voor het afgelopen boekjaar bevestigd: 2,21 euro winst per aandeel en een dividend van 1,768 euro per aandeel, hetzelfde als 2023. De prognose voor 2025 luidt dat de winst en het dividend per aandeel minstens evenveel zijn als in 2024, ondanks de creatie van extra aandelen.

Een belangrijke ontwikkeling in het aandeelhouderschap vorig jaar was dat na voorheen Alychlo (zeg maar Marc Coucke) via een dochtermaatschappij Katoen Natie Group (zeg maar Fernand Huts) aan boord is gekomen.

Conclusie

Xior is actief in een groeiniche van de vastgoedmarkt. Toch moet het zijn groeipad ook aanpassen aan de realiteit van de hogere rente. Het aandeel heeft de voorbije jaren heel wat van zijn pluimen verloren. In de verwachting dat de lange rente zal dalen in 2025 en omwille van het verwachte dividendrendement van 6,1 procent bruto en de circa 25 procent onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde blijven we bij ons koopadvies. Meer zelfs, de daling van het aandeel door de kapitaaloperatie is de aanleiding om het aandeel in de voorbeeldportefeuille op te nemen.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 28,95 euro

Ticker: XIOR BB

ISIN-code: BE0974288202

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,23 miljard euro

K/w 2024: 13

Verwachte k/w 2025: 13

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 6,1%