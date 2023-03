Ageas komt over de streep, dankzij China

Het aandeel van Ageas herstelde van het dieptepunt in oktober en reageerde per saldo neutraal op het jaarrapport.

De Belgische verzekeraar Ageas presteerde in het vierde kwartaal in lijn met de verwachtingen. De nettowinst steeg tegenover het vierde kwartaal van 2021 met een hoger dan verwachte 10 procent tot 306,1 miljoen euro. In België was er dankzij extra meerwaarden op vastgoed een mooie nettowinst van 130 miljoen euro, tegenover 122 miljoen verwacht. Dat is 15 procent hoger dan in 2021. Op jaarbasis steeg de nettowinst met 16 procent tot 463,7 miljoen euro.

De overige Europese landen ontgoochelden met een nettowinst van 0,5 miljoen euro, tegenover 39 miljoen in het vierde kwartaal van 2021 en 15 miljoen verwacht. Vooral het Verenigd Koninkrijk presteerde ondermaats, niet geholpen door het koude weer en de sterke competitie in de niet-levensverzekeringen, terwijl ook de overstromingen in Portugal de cijfers afremden. Op jaarbasis viel de nettowinst met 35 procent terug tot 116,3 miljoen euro.

Azië presteerde ruim beter dan verwacht. Nochtans viel de nettowinst tegenover het vierde kwartaal van 2021 met 22 procent terug tot 77,9 miljoen euro, maar de markt rekende op een daling tot 35 miljoen. Op jaarbasis zakte de nettowinst er met 39 procent tot 244,7 miljoen euro.

Het slechte weer in het Verenigd Koninkrijk had ook een impact op de herverzekeringen die een nettoverlies van 16,3 miljoen euro boekten. Op jaarbasis bedroeg de nettowinst 31,5 miljoen euro, 64 procent minder dan in 2021. Op groepsniveau gaf dat een jaarwinst van 1,01 miljard euro, een toename met 20 procent tegenover 2021 (844,8 miljoen). Zonder het effect van de herwaardering op de Relative Performance Notes zakte de nettowinst tegenover 2021 met 8 procent tot 871 miljoen euro. De levensverzekeringen droegen 631,5 miljoen euro bij aan de nettowinst (-15%) en de niet-levensverzekeringen 224,9 miljoen (-31%).

De brutopremie-inkomsten zakten in het vierde kwartaal met 3 procent tot 3,68 miljard euro, zodat er op jaarbasis nog een toename met 2 procent overbleef tot 16,5 miljard. De premies uit levensverzekeringen klommen met 1 procent tot 11,3 miljard euro met dank aan nieuwe contracten in China, terwijl groei in België en Azië de premies van de niet-levensverzekeringen met 4 procent optrokken tot 5,1 miljard. De combined ratio, de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies, steeg vorig jaar met 110 basispunten tot 96,5 procent (102,5% in het vierde kwartaal).

De solvabiliteit van 218 procent blijft sterk (197% eind 2021). Een nieuwe terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten (Fresh) zorgde voor een eenmalige winst van 146 miljoen euro en verminderde de uitstaande balans van die effecten uitgegeven in 2002 tot 150 miljoen. Dankzij een slotdividend van 1,5 euro bruto per aandeel stijgt het brutodividend op jaarbasis met 9 procent tot 3 euro per aandeel, ruim binnen de doelstellingen van het strategische plan tot 2024. Ook de vrije kasstroom op het niveau van de holding rond 700 miljoen euro en de operationele vrije kasstroom van 1,17 miljard voldeden aan de doelstellingen.

Conclusie

Het aandeel van Ageas herstelde van het dieptepunt in oktober en reageerde per saldo neutraal op het jaarrapport. Het forse dividendrendement biedt steun, net als de aantrekkelijke koers-winstverhouding van 7,5 keer de verwachte winst 2023. Anderzijds smolt de korting van ruim 35 procent op de boekwaarde weg door de negatieve impact op de boekwaarde van de forse renteverhogingen. De groep kwam de voorbije maanden niet voor het eerst ter sprake als overnamedoelwit van BE Group en BNP Paribas. We behouden voorlopig het koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 42,52 euro

Ticker: AGSN BB

ISIN-code: BE0974264930

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8,07 miljard euro

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 7,1%