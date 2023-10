Adviesverhoging voor WDP

De basisingrediënten zijn al een tijdje dezelfde voor de topspeler in logistiek vastgoed. De hoge bezettingsgraad (98,8% op 30/9) in combinatie met de indexatie van de huurprijzen door de inflatie doet de huurinkomsten na negen maanden met 12,4 procent oplopen, tot 265,6 miljoen euro. Maar naar het resultaat is gemengd. Het courante nettoresultaat klimt 23,8 procent hoger, naar 217,7 miljoen euro. Door de kapitaalverhoging van 300 miljoen in oktober vorig jaar stijgt de courante winst per aandeel met slechts 11,6 procent, van 0,95 naar 1,06 euro per aandeel. Dat is inclusief het eenmalige, positieve effect van het verwerven van het fiscaal gunstig FBI-statuut in Nederland. De winstevolutie zit op koers om de jaardoelstelling van 1,40 euro per aandeel over 2023 (+12% tegenover 2022) te halen en het dividend van 1,08 naar 1,12 euro bruto per aandeel op te trekken. Maar dat courante resultaat houdt geen rekening met boekhoudkundige meer- en minderwaarden op de vastgoedportefeuille en rente-indekking. Houden we daar wel rekening mee, dan zien we na negen maanden 48,7 miljoen euro nettowinst of 0,24 euro per aandeel. De schuldgraad blijft met 38,3 procent geruststellend.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille is de voorbije drie maanden opnieuw gestagneerd: 6,7 miljard euro op 30 september. Dat komt onder meer door een afschrijving van 145,8 miljoen euro op de waarde van de portefeuille in de eerste negen maanden en van 16,8 miljoen euro op de rente-indekking. De verklaring is de gestegen rente, die de vastgoedschatters hanteren in hun verdisconteringsvoeten. Net als in de eerste jaarhelft blijft de intrinsieke waarde (NAV) per aandeel 19,6 euro. Vorig jaar was dat nog 20,7 euro.





Conclusie

We waren scherp met ons verkoopadvies, maar de koers is de voorbije maanden verder afgegleden. Met een daling van 14 procent dit jaar en 45 procent sinds de piek van begin 2022 is het aandeel een zware achterblijver. Nochtans is het groeiverhaal van WDP nog niet voorbij. Het dividendrendement gaat weer richting 5 procent, de premie tegenover de intrinsieke waarde is geslonken tot 20 procent en we mogen aannemen dat de renteverhogingen door de ECB toch min of meer achter de rug zijn. Die elementen laten toe het advies te verhogen.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 23,14 euro

Ticker: WDP BB

ISIN-code: BE0003763779

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 4,83 miljard euro

K/w 2022: 18,5

Verwachte k/w 2023: 16,5

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -14%

Dividendrendement: 4,8%