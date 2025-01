2025 wordt een groot jaar voor bedrijven die naar de beurs trekken. Onder meer bekende namen, zoals het fintechbedrijf Klarna, het bandenmerk Continental en het fastfashionplatform Shein plannen dit jaar een beursintroductie. In Brussel wordt uitgekeken naar de komst van het energiebedrijf EnergyVision en het techbedrijf I-Care. Welke IPO’s (initial public offerings) zijn de moeite waard om te volgen? Wim Lewi, head of research bij KBC Securities, vertelt hoe beleggers het beste kunnen inspelen op nieuwe beursnoteringen.

1. Klarna

Het Zweedse fintechbedrijf Klarna is een wereldleider in ‘buy now, pay later’-oplossingen (BNPL). Het biedt flexibele betalingsmogelijkheden aan miljoenen consumenten wereldwijd. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat het in 2025 een beursgang voorbereidt in de Verenigde Staten. Dat wordt gezien als een van de meest langverwachte IPO’s in de fintechsector, gezien Klarna’s recente focus op winstgevendheid en strategische groei in e-commerce.

De waardering van Klarna steeg van 5,5 miljard tot 15 miljard dollar na drie succesvolle kapitaalrondes in de afgelopen jaren. De aangepaste winst van Klarna bedroeg 60,5 miljoen euro in de eerste helft van 2024. In dezelfde periode steeg de omzet met 27 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 1,16 miljard euro.

2. Continental Automitive Group

Continental AG, de Duitse multinational die gespecialiseerd is in banden, voertuigveiligheid en autonoom rijden, bereidt in 2025 een beursgang voor van zijn automobieldivisie, de Automotive Group, op de Frankfurter Wertpapierbörse. Het gaat om een afsplitsing van zijn divisie die hoogtechnologische oplossingen voor de auto-industrie ontwikkelt, zoals geavanceerde remsystemen, technieken voor autonoom rijden en multimedia voor in voertuigen.

De stap heeft als doel de structuur van de Continental-holding te verbeteren. De afsplitsing moet de succesvolle bandendivisie efficiënter maken en tegelijk groeikansen bieden aan de Automotive Group. Die divisie was in 2023 goed voor 20,3 miljard euro omzet en een ebitda van 982 miljoen euro. De divisie telt meer dan 102.000 werknemers.

3. I-Care

I-Care is een Waals technologiebedrijf uit Bergen dat gespecialiseerd is in voorspellingen omtrent onderhoud en de betrouwbaarheid van industriële machines. Het bedrijf biedt geavanceerde sensortechnologie en datagestuurde oplossingen om de prestaties van industriële machines te optimaliseren en stilstand te minimaliseren. I-Care bereidt zich voor op een beursgang in Brussel om extra kapitaal op te halen, zijn internationale expansie te versnellen en verder te investeren. Volgens CEO Fabrice Brion lijkt het moment eindelijk aangebroken voor een beursnotering, waar al jarenlang naar wordt uitgekeken.

4. Revolut

Revolut is een Britse fintechreus die wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve digitale bankdiensten, waaronder multi-valutarekeningen en een beleggingsplatform. Het bedrijf heeft een snelle groei doorgemaakt en bedient inmiddels miljoenen klanten in meer dan 35 landen. Revolut streeft ernaar de belangrijkste financiële app ter wereld te worden, en een beursgang moet die expansie ondersteunen.

In 2024 verkochten medewerkers en vroege investeerders voor bijna 1 miljard dollar aan aandelen, waarmee de voorbereidingen voor de beursgang werden getroffen. De waarde van het bedrijf steeg van 33 miljard dollar in 2021 naar 45 miljard dollar vandaag. Met die waardering kan Revolut zich meten met Europa’s grootste banken. Het bedrijf behaalde in 2023 een omzet van 2,2 miljard dollar en een aangepaste winst van 545 miljoen dollar. Het is niet duidelijk of Revolut voor een beursnotering in Londen of New York kiest.

5. Shein

Shein, het Chinese fastfashionbedrijf, is wereldwijd bekend om zijn goedkope en trendy kleding. Met een beursgang wil het bedrijf zijn marktdominantie uitbreiden en extra financiering ophalen om zijn wereldwijde distributienetwerk te versterken. Volgens bronnen van Reuters zal de beursintroductie op 20 april plaatsvinden op de beurs van Londen. Eerdere pogingen om in de Verenigde Staten naar de beurs te gaan, stuitten op veel tegenwind van regelgevers. De notering wordt gezien als een van de grootste IPO’s in de detailhandel.

De waarde van Shein zou rond 50 miljard pond liggen, wat overeenkomt met 59,4 miljard euro.

6. Medline

Medline Industries is een Amerikaanse gigant in de distributie van medische benodigdheden. De beursgang is bedoeld om kapitaal op te halen voor innovatie en uitbreiding naar nieuwe markten, gezien de groeiende vraag naar medische producten wereldwijd. Dat wordt gezien als een strategische stap voor een bedrijf dat al marktleider is in de sector. Medline wil op de beurs van New York 5 miljard dollar ophalen, waarmee de waardering op 50 miljard dollar wordt geschat.

In 2023 behaalde Medline een omzet van 23,2 miljard dollar, een stijging van 9 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Wereldwijd heeft het bedrijf 38.000 werknemers.

7. EnergyVision

EnergyVision is een Belgisch bedrijf dat gezinnen gratis zonnepanelen aanbiedt en die investering terugverdient door een vast bedrag te innen in ruil voor de opgewekte stroom. Vorig jaar evolueerde het Gentse bedrijf tot een energieleverancier door energiecontracten aan te bieden. Met zijn formule wil EnergyVision de energietransitie versnellen door groene energie toegankelijk te maken. Een beursgang moet het bedrijf van CEO Maarten Michielssens helpen om zijn groei te versnellen. Het bedrijf wil op termijn ook contracten voor gaslevering en warmtepompen aanbieden, onder het concept ‘heat-as-a-service’.

Wanneer is een IPO de investering waard?

Een beursintroductie correct beoordelen is bijzonder moeilijk voor particuliere beleggers, zegt Wim Lewi, head of research bij KBC Securities, aan Trends. “De waardering van een nieuw aandeel is belangrijk, maar veel bedrijven zijn hoger geprijsd dan te verantwoorden is op basis van de financiële gegevens. Die zijn overigens vaak beperkt beschikbaar bij privébedrijven. Een Google-aandeel was bij de beursgang in 2004 bijvoorbeeld 85 dollar waard, wat liefst 65 keer de winst is. Het is dus geen kwestie van alleen de cashflow en de schuldgraad te beoordelen, zoals beleggers bij bestaande aandelen doen. Een uitzondering vormen privébedrijven die al gevestigde waarden zijn en pas in een laat stadium van hun ontwikkeling naar de beurs trekken.”

Bij een start-up met hoge schulden, een zwakke cashflow en een hoge waardering is het volgens Lewi essentieel om met een kritische blik naar de potentiële groei te kijken. De visie van beleggers speelt daarbij een belangrijke rol. “Hoe uniek is het product of de dienst? Kan het bedrijf morgen in één klap vervangen worden door een concurrent? Dat zijn cruciale vragen, vooral voor techstart-ups.” Ook de marktevolutie is een factor om in overweging te nemen. “Heeft een bedrijf een businessmodel dat houdbaar is op de lange termijn? Op dit moment hebben groene-energiebedrijven het bijvoorbeeld moeilijk. Ze worden overschaduwd door de AI-gekte op Wall Street en door de herintrede van Donald Trump in het Witte Huis. Toch wijst alles erop dat de klimaatproblematiek een blijvend thema is, en dus blijft het potentieel voor veel van die bedrijven groot”, legt Lewi uit.

“De eerste kapitaalrondes zijn vaak zaaikapitaal, die waarderingen mag je negeren. Dat zijn investeerders die geld strooien onder het motto high risk, high reward. Maar de waardering na een kapitaalronde die een jaar voor de beursintroductie heeft plaatsgevonden, is wel relevante informatie. Het geeft aan hoeveel specialisten met kennis van zaken hebben geïnvesteerd”, benadrukt Lewi.

Een laatste tip die Lewi geeft, is te kijken naar de andere investeerders bij de beursintroductie. “Wie heeft geïnvesteerd en wat is hun geschiedenis? Als er met grote namen wordt gezwaaid, kijk dan in welke andere posities ze hebben geïnvesteerd en hoe het die aandelen is vergaan. Zijn verschillende van die bedrijven al failliet gegaan, dan is dat een rode vlag. Het risico bestaat dat dat soort investeerders hoopt op een onmiddellijk beurssucces na de introductie van een aandeel. Als dat initiële succes uitblijft, dan verkopen ze vaak hun positie, en dat is een grote klap voor het aandeel.”

Is het mogelijk vóór de eerste handelsdag te investeren?

Wim Lewi is heel duidelijk: “Als een particuliere belegger de mogelijkheid krijgt om te investeren in een veelbelovende techstart-up voor de beursintroductie plaatsvindt, dan gaat het meer dan waarschijnlijk om een rommelaandeel.” Volgens Lewi is het doorgaans alleen aan institutionele investeerders voorbehouden om als eerste aandelen te kopen. Alle andere beleggers kunnen een nieuw aandeel pas kopen vanaf de eerste handelsdag.

Een belangrijke uitzondering op die regel is de socialenieuwsapp Reddit. Het bedrijf trok in februari naar de beurs en steeg sindsdien ruim 263 procent in waarde. Vooraf kregen de trouwste gebruikers van de socialemedia-app de mogelijkheid om aandelen te kopen.

Lewi wijst erop dat particuliere beleggers soms wel via een zogenaamde retail tranche kunnen deelnemen aan IPO’s. Daarbij wordt een deel van de aandelen gereserveerd voor particuliere beleggers, die via hun onlinebroker kunnen intekenen. In België zijn bijvoorbeeld aandelen van Proximus, Aedifica en bpost op die manier naar de beurs gegaan. Of dit systeem ook zal worden gebruikt voor de notering van I-Care en EnergyVision is nog niet bekend.