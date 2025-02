Uitgelegd: klopt het gezegde ‘So goes January, so goes the year’?

Het gezegde ‘So goes January, so goes the year’ (een goede januarimaand voorspelt een goed jaar) suggereert dat als de aandelenmarkt in januari goed presteert, de kans groot is dat de positieve trend het hele jaar doorzet.

Omgekeerd wordt een negatieve prestatie in januari vaak gezien als een teken dat de markt een moeilijk jaar tegemoet gaat. We noemen dat concept ook de ‘januari-indicator’.

Hoewel prestaties of trends uit het verleden nooit een garantie zijn voor de toekomst, is dit gezegde niet op lucht gebaseerd. De beurs reageert in januari vaak op een reeks factoren, zoals economische rapporten, bedrijfswinsten en wereldwijde gebeurtenissen, die de toon kunnen zetten voor de rest van het jaar. Historische data tonen aan dat er waarheid schuilt in het gezegde. Maar het heeft geen voorspellende waarde. Er zijn ook jaren geweest waarin het niet opging. Zo ging de beurs in januari 2009 fors achteruit, maar herstelde de beurs nadien opmerkelijk.

Beursanalisten wijzen erop dat de theorie meer gebaseerd is op psychologie dan op fundamentele marktanalyses.

Proef op de som

Beursanalisten wijzen erop dat de theorie meer gebaseerd is op psychologie dan op fundamentele marktanalyses. Mensen zoeken vaak naar patronen, zelfs als er geen causaal verband is. Toch blijft het een populair gespreksonderwerp in de financiële wereld, omdat het inzicht geeft in het beleggerssentiment aan het begin van het jaar. Aangezien januari 2025 een positieve toon heeft gezet, mogen de verwachtingen voor het hele jaar hooggespannen zijn.

We hebben een beperkt empirisch onderzoek gedaan naar de januari-indicator. Historisch gezien blijkt die een nauwkeurigheidspercentage van ongeveer 75 procent te hebben sinds 1950. Voor de afgelopen tien jaar zijn de resultaten als volgt:

2015: januari kende een daling, en het jaar eindigde negatief

2016: januari daalde, maar het jaar sloot positief af

2017: zowel januari als het jaar sloten positief af

2018: januari steeg, maar het jaar eindigde negatief

2019: zowel januari als het jaar waren positief

2020: januari was positief, maar het jaar eindigde negatief door de pandemie

2021: zowel januari als het jaar sloten positief af

2022: januari daalde, en het jaar eindigde negatief

2023: januari steeg, en het jaar sloot positief af

2024: januari was negatief, maar het jaar eindigde positief

Op basis van die gegevens was de januari-indicator in zes van de jongste tien jaren accuraat, wat neerkomt op een nauwkeurigheid van 60 procent. Dat ligt iets onder het historische gemiddelde van 75 procent. Het is dus belangrijk te benadrukken dat, hoewel de januari-indicator vaak een indicatie kan geven, die niet als een voorspeller mag worden beschouwd. Heel wat factoren beïnvloeden de financiële markten. Verstandige beleggers baseren hun beleggingsbeslissingen op een breed scala aan informatie.

Lees ook: