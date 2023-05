De 5 favoriete aandelen van… Rik Dhoest (Nagelmackers)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Rik Dhoest, hoofd aandelen bij Bank Nagelmackers.

1. Azelis

Azelis is wereldwijd actief als distributeur van speciaalchemie en voedingsingrediënten. De groep heeft haar hoofdzetel in Antwerpen en genereert omzet in EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika, 44%), Amerika (38%) en Azië (18%). Door recente acquisities zal het aandeel van Azië in de komende jaren fors toenemen. De productportefeuille is overwogen in lifesciences (60%) versus industrie (40%). Azelis hanteert een asset-light en overnamegedreven businessmodel in een markt die sneller groeit dan het bruto binnenlands product (bbp) met een hoog potentieel voor consolidatie. Analisten verwachten een omzetgroei van 8 tot 10 procent en ebitda-groei van minstens 13 procent de komende jaren. We zien het profiel van Azelis als eerder defensief, gezien de blootstelling aan lifesciences met een sterke prijszettingsmacht. Met zijn recente overname in Brazilië heeft het bovendien een bijkomende groeipool aangeboord.

2. TKH

Het bedrijf richt zich op hoogwaardige innovatieve technologieën in groeimarkten in drie bedrijfssegmenten: telecom, de bouw en industriële oplossingen. Bandenbouwtechnologie en machine vision (bewaking van industriële processen) zijn twee voorbeelden van spraakmakende terreinen waarin TKH uitblinkt. Door voortdurend te innoveren wordt het marktaandeel steeds groter. Het bedrijf focust op zeven product-marktcombinaties (verticals), terwijl het de andere omzet grotendeels heeft afgebouwd. Die vereenvoudiging heeft de aantrekkelijkheid van het aandeel verhoogd. De omzet en het resultaat zullen de komende jaren blijven toenemen. Het orderboek en de vraag zijn robuust.

3. ASM International

Sterk technologisch geïnspireerde bedrijven met prijszettingsmacht, noodzakelijk voor de nieuwste technologische ontwikkelingen, moeten worden opgepikt. ASM International is daar een voorbeeld van. Het bedrijf levert productiemachines voor het frontendsegment in de halfgeleiderindustrie en is de marktleider in atomic layer deposition (ALD). De investeringen in de technologietransitie naar steeds kleinere chips zal onverminderd doorgaan. De vraag zal blijvend gestuwd worden door toepassingen als 5G, kunstmatige intelligentie, gaming, de nieuwe smartphones, cloudcomputing, datacenters en autonoom rijden.

4. X-Fab

De versnelde inzet voor de vergroening van de wereld zal het aantal elektrische wagens zeer sterk doen toenemen. Het bedrijf zit dan ook in een goed momentum met mooie vooruitzichten voor de omzetgroei de komende jaren. Het bedrijf is heel sterk aanwezig in de automarkt. Het is de belangrijkste leverancier van Melexis. Daarnaast is het ook bezig met de versnellende adoptie van siliciumcarbidetechnologie en de groei in de medische elektronicamarkten (lab-on-a-chip, ultrasone toepassingen). Gezien de hoge operationele hefboom van het bedrijf zal de brutowinst de komende jaren sterk stijgen.

5. Ageas

Het bedrijf is een internationale levens- en schadeverzekeraar, die actief is in Europa en in Azië via minderheidsparticipaties (China, Thailand, Maleisië, India, de Filipijnen en Vietnam). De driejarenstrategie van CEO Hans De Cuyper zal leiden tot een versnelling van de organische groei en een hogere dividendgroei. Ageas noteert tegen een lage waardering met een hoog brutodividendrendement van zo’n 7 procent. Bovendien wil het management het dividend stelselmatig doen stijgen. Het bedrijf heeft sterke solvabilteitsratio’s.

