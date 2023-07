De 5 favoriete aandelen van… Caroline Reyl (Pictet Asset Management)

Hoe vergaat het de beurshandel in de zomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Caroline Reyl, beheerder van het fonds Premium Brands bij Pictet Asset Management.

1/ Ferrari

Ferrari blijft een solide investering. De cijfers voor het boekjaar 2023 vinken alle vakjes in een sneller dan verwacht tempo aan. Het bedrijf wordt conservatief geleid, kan steunen op een recordvraag en een bijzonder sterk prijszettingsvermogen. Het orderboek is vol tot 2025 en de marges zijn hoog en blijven stijgen. Bovendien is er dit jaar de lancering van nieuwe modellen, waaronder de “Purosangue”. Dit zal niet alleen bijdragen aan de omzet maar ook aan de marges dankzij hun positieve prijsstelling.

2/ InterContinental Hotels Group

De cijfers voor 2023 van InterContinental Hotels Group (IHG) zijn zeer goed en tonen geen teken van een vertraging in vergelijking met de trend van de afgelopen maanden. De inkomsten-per-kamer liggen nog steeds hoger dan in 2019 en we verwachten een verdere stijging van de bezettingsgraad. De huidige waardering van de hotellerie ligt onder de historische niveaus. IHG heeft vertrouwen in de vooruitzichten over 2023, met name gedreven door de aanhoudend sterke vraag naar vrijetijdsbesteding en de opleving in het zakelijke segment, terwijl de prijsonderhandelingen in dit segment goed verlopen.

3/ Richemont

Richemont is een toonbeeld van Zwitserse kwaliteit met relatief hoge instapprijzen en aantrekkelijke marges, gekoppeld aan een bijzonder gezonde balans met veel liquiditeiten. Het bedrijf realiseert aantrekkelijke marges op een portefeuille aan wereldvermaarde topmerken zoals Cartier, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre of het van origine Belgische Delvaux. Bovendien profiteert de luxegroep volop van de heroplevende omzet uit Azië en meer bepaald China, waar klanten nog steeds gretig zijn om geld uit te geven na 2 jaar gedwongen besparingen als gevolg van de Covid-crisis.

4/ LVMH

Een luxe-icoon, met producten variërend van lippenstift tot haute couture. LVMH heeft een scala aan merken in hotels, bagage, juwelen, sterke drank, kleding en vele andere, waardoor een complete ervaring voor klanten wordt gecreëerd en veel synergiën mogelijk zijn. Met een aanzienlijke blootstelling aan China plukt LVMH de vruchten van de ‘revenge-spending’ sinds de heropening van het land. Het merk breidt ook uit in de Verenigde Staten en Europa en verbreedt zijn doelgroepen met mannelijke consumenten en Generatie Z. De marges zijn duurzaam hoog na de pandemie: Louis Vuitton zag de omzet met 25% stijgen.

5/ L’Oréal

Een van de grootste namen in de cosmeticasector. Met ongeveer 30% van zijn verkoop in China profiteert het bedrijf van de heropening van het land, die ook de toeleveringsproblemen van het afgelopen jaar zou moeten verlichten. L’Oréal profiteert van de populariteit van haar producten, nu mensen meer uitgaan en het sociaal leven herademt. Internationaal toerisme herstelt en het Europese vakantieseizoen is van start gegaan. Dit rechtvaardigt bijkomend optimisme aangezien een groot deel van de winst uit cosmeticaverkoop gegenereerd wordt door aankopen van reizigers, aan marges die twee keer zo hoog zijn als in andere verkoopkanalen.

