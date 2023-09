De 5 favoriete aandelen van… Pascale Nachtergaele (Bank Nagelmackers)

Hoe vergaat het de beurshandel in de nazomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Pascale Nachtergaele, fondsbeheerder van Bank Nagelmackers.

1/ UCB

De farmagroep investeert volop in nieuwe producten om het patentverval van bestaande medicijnen te kunnen opvangen. Op korte termijn zet dat de marges onder druk, maar dat is zeker niet structureel. Wij geloven dan ook dat UCB de marges de komende jaren gevoelig zal kunnen opkrikken, onder meer dankzij een daling van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, de graduele groei van Evenity (osteoporosemedicijn dat al op de markt werd gelanceerd), het feit dat het in 2022 overgenomen Amerikaanse Zogenix vanaf dit jaar zal bijdragen tot de winst en de langverwachte lancering van bimekizumab (medicijn tegen psoriasis) in de Verenigde Staten. Het aandeel heeft zwaar geleden onder het uitstel van die lancering, maar de uiteindelijke goedkeuring door de FDA lijkt nu toch in zicht en zou alle ellende moeten kunnen doen vergeten. In vergelijking met zijn sectorgenoten is UCB aantrekkelijk gewaardeerd.

Koersdoel: 105 euro

2/ HelloFresh

HelloFresh is de grootste en enige globale speler in de opkomende markt van de onlineverkoop van maaltijdboxen. De onlinepenetratiegraad van voeding ligt wereldwijd zeer laag vergeleken met andere producten, zoals mediagoederen of kleding, en zou de komende jaren moeten stijgen. De groep is de dominante marktleider in de Verenigde Staten en in Europa. HelloFresh wil de komende jaren vooral het productaanbod uitbreiden en profiteren van schaalgrootte in de markten waar de groep al actief is. Men oogt dat onder meer te doen door aan bestaande maaltijdboxen producten toe te voegen, het aantal recepten uit te breiden en het productaanbod te vergroten met bereide gerechten (via de overname van Factor75 en Youfoodz). Het management streeft naar 10 miljard euro omzet (7,6 miljard in 2022) en een ebitda-marge van 10 procent in 2025 (6,3% in 2022). Dat moet de komende jaren leiden tot een tweecijferige groei van de winst per aandeel. Met een nettokaspositie van meer dan 300 miljoen euro beschikt de groep over een gezonde financiële structuur.

Koersdoel: 38 euro

3/ Piaggio

Het Italiaanse Piaggio is de producent van scooters en motorfietsen. Vespa is het meest bekende merk in de portefeuille van de groep. Net zoals bij wagens ondergaat de markt van tweewielers ook de transitie naar elektrische voertuigen. De groep beschikt over een zeer competitief aanbod, de vereiste technologische expertise en een wijdverspreid verkoopnet, waardoor het de Europese leider in elektrische stadsmobiliteit kan worden. Piaggio is ook actief in de markt van lichte commerciële voertuigen. Vooral in India is de groep in dat segment goed gepositioneerd om te profiteren van het post-pandemische herstel en er verder te penetreren met zijn elektrisch aanbod. Om verdere groei in Azië te kunnen capteren, opende de groep een nieuwe productiefaciliteit in Indonesië. Het aandeel is met een ev/ebitda-ratio van 5,1 keer voor 2023 en een brutodividendrendement van meer dan 7 procent zeer aantrekkelijk gewaardeerd.

Koersdoel: 4,5 euro

4/ Compagnie des Alpes

CDA is een belangrijke uitbater van skiliften in Frankrijk en themaparken in Europa en Canada. De groep werd hevig geraakt door de coronacrisis wegens de verplichte sluiting van de skigebieden en de themaparken. Nu die sluiting achter ons ligt en de balans na een stevige kapitaalverhoging versterkt werd, ligt de focus van de groep weer helemaal op expansie. Het management wil met grote investeringen in de skigebieden en de themaparken de aantrekkelijkheid verhogen en de tevredenheid van de bezoekers bevorderen. Dat moet op zijn beurt de groei ten goede komen en de rentabiliteit verbeteren. In dat kader werd vorig jaar een 85 procentbelang verworven in het familiehotel Club MMV. Met een ev/ebitda-ratio van 4,2 keer voor 2023 en een brutodividendrendement van meer dan 6 procent is het aandeel goedkoop gewaardeerd.

Koersdoel: 17 euro

5/ CTP

CTP is de marktleider in logistiek vastgoed in Centraal- en Oost-Europa. Die regio biedt mooie groeikansen, gezien de beschikbaarheid per hoofd van de bevolking er nog heel wat lager ligt dan in West-Europa, terwijl de leegstand vergelijkbaar is en de rendementen aantrekkelijker zijn. De coronapandemie heeft de groei van het logistieke vastgoedsegment versneld en de behoefte aan modern logistiek vastgoed bevestigd. De belangrijkste hubs van waaruit CTP opereert, zijn strategisch cruciaal voor de internationale handel tussen West- en Centraal-Europa en tussen Europa en Azië. Bovendien profiteert logistiek in Centraal- en Oost-Europa van de groeiende lokale consumentenmarkt, een sterke e-commercegroei en de vraag naar nearshoring van de productie. Het management wil de vastgoedportefeuille van de groep de komende jaren significant verder laten groeien. Dat moet resulteren in een superieure groei van de winst per aandeel in vergelijking met de andere beursgenoteerde logistieke vastgoedbedrijven. Het aandeel noteert momenteel met een korting van 11 procent ten opzichte van de nettoactiefwaarde.

Koersdoel: 16 euro

