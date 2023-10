De 5 favoriete aandelen van… José Berros (LFDE)

Hoe vergaat het de beurshandel in de herfst? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan José Berros, beheerder small- & midcaps bij La Financière de l’Echiquier (LFDE).

1/ Neoen

Neoen is een ambitieus project, opgezet en gesteund door Jacques Veyrat (Louis Dreyfus, Neuf Cegetel, Direct Energie), met als doel een van ’s werelds grootste spelers in de sector van hernieuwbare energie te worden, waarvan we verwachten dat de groei de komende jaren sterk zal versnellen. De Franse groep streeft naar een productiecapaciteit van 10 gigawatt (GW) tegen 2025. Die groeidynamiek kan worden verklaard door een paradigmaverschuiving: hernieuwbare energie is concurrerend geworden en is niet langer afhankelijk van subsidies. De milieuverbintenissen van publieke en private spelers zijn ook de drijvende kracht achter de groei. Ondanks de recente underperformance op de aandelenmarkt blijven we overtuigd van de kwaliteit van dit actief in de komende jaren en van het potentieel van de strategie om waarde te creëren op de lange termijn.

2/ Moncler

De Italiaanse groep Moncler heeft een aantal sterke punten: een sterk erkend merk dankzij een zeer gedifferentieerde positionering in de bergwereld; opmerkelijke operationele prestaties sinds de beursintroductie, met een groeipercentage en een operationele marge die tot de beste in de sector behoren. De recente overname van Stone Island zal Moncler ook in staat stellen om zijn bereikbare markt uit te breiden, zowel in termen van klantenbestand als geografie. Het visionaire management heeft Moncler omgevormd tot een wereldmerk in de luxemarkt.

3/ Edenred

Edenred heeft zich met succes gediversifieerd en is een belangrijke speler geworden in de sector van de speciale betalingen (voeding, mobiliteit, zakelijke betalingen). We geloven dat het nog steeds een aanzienlijk groeipotentieel heeft in de markt van de werknemersdiensten, waar het de onbetwiste leider is. Edenred heeft zich met succes gediversifieerd in zakelijke mobiliteitsoplossingen (tolkaarten, parkeergarages, enzovoort), waar de groep profiteert van crossselling via zijn unieke betaalplatform, dat bijna een miljoen bedrijven en 60 miljoen gebruikers in 45 landen met elkaar verbindt. De transformerende overname van Reward Gateway zal de groep in staat stellen de marktleider te worden in het Verenigd Koninkrijk en haar transformatie naar employee engagement te versnellen.

4/ Diploma

Dit Britse bedrijf is gespecialiseerd in de distributie van kritieke producten – industriële afdichtingen van topkwaliteit, verbruiksartikelen voor laboratoria, bekabeling en connectoren – en is aanwezig in drie deelmarkten met sterke groeimotoren: elektrificatie, robotica en automatisering. Op de lange termijn heeft de groep een zeer gestage organische groei van 6 procent per jaar gerealiseerd. Het kritieke karakter van haar producten stelt haar in staat aanzienlijke en duurzame operationele marges te genereren, in de buurt van 20 procent. Het groeiprofiel van de groep wordt versterkt door een zeer actief acquisitiebeleid dat zeer gunstig is voor aandeelhouders, met een rendement op investering van 15 tot 20 procent dankzij de lage multiples die worden betaald en synergieën. In de afgelopen tien jaar hebben overnames 10 procent per jaar bijgedragen aan de groei van het bedrijf.

5/ Scout24

Met het merk ImmoScout24 is Scout24 de marktleider op het gebied van advertenties voor onroerend goed in Duitsland. Het bedrijfsmodel van de groep is zeer veerkrachtig, met een meerderheid van de omzet uit abonnementen betaald door makelaars. Dankzij haar dominante positie heeft de groep naar onze mening een zeer aantrekkelijk financieel profiel, met een vrije kasstroommarge van meer dan 30 procent. In de huidige moeilijke Duitse vastgoedmarkt heeft Scout24 door zijn strategische positie ten opzichte van makelaars een aanzienlijk prijszettingsvermogen. Sinds het begin van het jaar heeft de groep haar verwachtingen twee keer verhoogd en naar onze mening zou de groep de komende kwartalen positieve resultaten moeten blijven genereren.

