De 5 favoriete aandelen van… Danny Reweghs (Trends Beleggen)

Hoe vergaat het de beurshandel met de zomer in het vooruitzicht? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Danny Reweghs, directeur van Trends Beleggen en beurscommentator bij Kanaal Z.

“Ik vrees dat de beurzen na een mooie herstelperiode weer voor moeilijke maanden staan”, steekt Danny Reweghs van wal. “De komende drie tot vier maanden zien we de aandelenmarkten terugvallen door de impact van de aanhoudende renteverhogingen op de economie. We vrezen voor een recessie en voor negatieve verrassingen in de bedrijfsresultaten. De pauze in de renteverhogingen zit in de koersen verrekend, de teleurstellingen over de bedrijfswinsten nog niet. Vandaar een selectie die wordt gekenmerkt door een defensief en alternatief karakter.”

1/ Agnico-Eagle Mines (50,75 dollar)

“Agnico-Eagle Mines (AEM) is de derde grootste goudmijngroep ter wereld. Op het gebied van productie moet het enkel Newmont Mining en Barrick Gold laten voorgaan. Agnico-Eagle Mines onderscheidt zich ook met productiekosten die historisch lager liggen dan het gemiddelde van andere goudmijnen in Noord-Amerika. De voorbije tien jaar, een periode waarin de goudmijnbedrijven bepaald geen topwaardering kregen toebedeeld, noteerde AEM tegen gemiddeld 13 keer de kasstroom. We mikken voor 2023 op een kasstroom van minstens 6 dollar per aandeel. De huidige koers verrekent dus amper 8 keer de verwachte kasstroom voor dit jaar. Om weer richting de gemiddelde historische waardering te evolueren, komen we op 78 dollar uit, beduidend boven de huidige koers. Daarom is AEM tegen de huidige koers erg koopwaardig.”

2/ Sprott Physical Uranium Trust (17,1 Canadese dollar)

“Sinds Sprott Asset Management in juli 2021 het beheer van Uranium Participation Corp heeft overgenomen, nam Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) een enorme vlucht. De concrete stappen van Sprott om het beleggingsvehikel aantrekkelijker te maken, zorgden voor een fenomenaal succes, zelfs zonder de vooropgestelde beursnotering in New York. Vooral het aandelenuitgifteprogramma, dat toelaat op dagelijkse basis uitgiften zonder korting te doen, bleek een schot in de roos. Dat maakt van SPUT de ideale belegging voor wie gelooft in de rooskleurige vooruitzichten van de uraniumprijs op de lange termijn. De Wereld Nucleaire Organisatie gaat uit van een stijging van de wereldwijde vraag naar uranium met 25 procent tegen 2030 en zelfs met 38 procent tegen 2040. Want na het debacle in Fukushima is een decennium lang te weinig geïnvesteerd in nieuwe projecten. Het komende decennium zal de productie dus niet aan de vraag kunnen voldoen. Dat is een ideaal scenario voor een oplopende uraniumprijs. We mikken op 21 Canadese dollar als faire prijs in de komende zes tot twaalf maanden.”

3/ Kinepolis (41 euro)

“Kinepolis Group bewijst dat je nooit een crisis mag verprutsen. Tegenover de jaarlijkse oefening om met 5 procent minder bezoekers evenveel geld te verdienen, plaatste de groep tijdens de coronacrisis een plan om na de pandemie met 25 procent minder bezoekers nog dezelfde winst te maken. Zo kan de groep versterkt uit die zware crisis komen, omdat de rendabiliteit flink is opgekrikt en de grootste bioscoopuitbater van ons land over de knowhow beschikt om buitenlandse, vaak familiale bioscoopgroepen over te nemen en naar datzelfde niveau van winstgevendheid te tillen. 2023 zou weleens het jaar van Kinepolis kunnen worden. Ten opzichte van 2019, het eerste ‘normale’ vergelijkingspunt van voor de coronacrisis, zitten we in de eerste drie maanden van dit jaar op 91,6 procent van het aantal bezoekers toen. In heel 2022 werd maar 72,7 procent van het bezoekersaantal van 2019 gehaald. Bovendien blijven de uitgaven per bezoeker oplopen. Zijn we op weg naar een recordjaar? En mag de koers dan niet nog hoger? We denken van wel. Vandaar ons koersdoel van minstens 48 euro.

4/ EVS (21,5 euro)

“EVS Broadcast Equipment, opgericht in 1994 in Luik, is wereldklasse in het nichesegment van de live (sport)verslaggeving. De apparatuur van EVS zit in zowat 90 procent van alle regiewagens in de wereld. Het afgelopen lustrum verloor EVS zijn status van groeiwaarde. Het is aan de huidige CEO, Serge Van Herck, om het Luikse technologiebedrijf dat groei-elan terug te bezorgen, onder meer door het bedrijf van een productie- naar een servicebedrijf te laten evolueren. Het dividend van EVS vinden we een heel belangrijk aspect. Voor het boekjaar 2023 keert EVS weer een brutodividend van minimaal 1,10 euro per aandeel uit, goed voor een brutodividendrendement van ruim 5 procent. Op basis van de toptechnologie die het bedrijf in huis heeft, zijn sterke marktpositie en zijn erg solide financiële positie (nettokaspositie) moge het duidelijk zijn dat EVS een ondergewaardeerd aandeel is. Het mag 27 euro als faire waarde hebben.”

5/ Argenx (366 euro)

“De voorgaande vier aandelen zijn defensieve en alternatieve keuzes. Het vijfde heeft een hoger risicoprofiel. De verkoop van het kroonjuweel Vyvgart blijft uitstekend evolueren. Vijf opeenvolgende kwartalen overtrof de verkoop van dat middel tegen de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) ruimschoots de verwachtingen. Analisten hebben hun omzetverwachtingen voor dit jaar tot boven 1 miljard dollar getild, wat van Vyvgart in het tweede jaar van de verkoop al een blockbuster maakt. En dat met één molecule en één indicatie. Op 20 juni valt de beslissing over de Amerikaanse goedkeuringsaanvraag voor de subcutane of onderhuidse toedieningsvorm van Vyvgart in gMG. De analisten en de beleggers kijken ook reikhalzend uit naar juli, wanneer de uitslag van de klinische studieresultaten voor een andere autoimmuunziekte, CIDP, worden bekendgemaakt. Als die goed zijn – en we hebben daar alle vertrouwen in – zal de overnamekoorts rond het Gentse biotechbedrijf pas echt beginnen te stijgen. Vandaar een minimumkoersdoel van 450 euro, dat al deze zomer kan worden bereikt.”

