Drie favorieten in groeisector defensie

De aanslepende oorlog in Oekraïne en andere geopolitieke spanningen leiden tot almaar stijgende defensie-uitgaven. Europese defensieconcerns profiteren daar nog steeds sterker van dan hun Amerikaanse concurrenten.

Europese defensieaandelen presteren dit jaar opnieuw opvallend veel beter dan hun Amerikaanse sectorgenoten. Daar waar beleggers in Amerikaanse defensieaandelen de margedruk zwaarder vinden wegen dan de opwaarts bijgestelde omzetverwachtingen, hebben beleggers in Europese defensieaandelen vooral oog voor de enorme groei en de snellere plaatsing van orders als gevolg van de relatief snelgroeiende defensie-uitgaven in Europa. We hebben in de Europese en de Amerikaanse defensiesector drie favorieten, klaar voor verdere groei.

Favoriet 1: BAE Systems

Het Europese defensieconcern heeft geen last van een gebrek aan vertrouwen van beleggers. Het aandeel BAE Systems tikte onlangs zelfs de hoogste koers ooit aan. De orders blijven maar binnenstromen, waardoor het orderboek van 66,2 miljard pond tot 2,7 keer de omzet is gegroeid. De Britten verhoogden dan ook de verwachting voor de omzetgroei voor heel 2023 van 3 tot 5 procent naar 5 tot 7 procent en die voor de groei van de aangepaste winst per aandeel van 5 tot 7 procent naar 10 tot 12 procent. De extra omzetgroei vertaalt zich ook in een hogere vrije kasstroom, waarvoor de prognose van minimaal 1,2 miljard naar 1,8 miljard pond werd verhoogd. Het interim-dividend gaat 10,6 procent omhoog, en hoewel het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen van 1,5 miljard pond nog niet eens is afgerond, kondigde BAE Systems alweer een nieuw inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard pond aan.

Of dat nieuwe inkoopprogramma ook wordt uitgevoerd, is iets minder zeker geworden, omdat BAE Systems in augustus heeft aangekondigd Ball Aerospace voor ruim 5,5 miljard dollar over te willen nemen. Ball is vooral bekend als aanbieder van satelliet- en andere elektronische (communicatie)systemen voor militaire doeleinden en boekt een winstmarge van zo’n 10 procent op een jaaromzet van 2 miljard dollar. De omzet van Ball, die volgens BAE Systems over de periode 2023-2027 met jaarlijks gemiddeld 10 procent kan groeien, is een mooie maar niet goedkope aanvulling op de Amerikaanse activiteiten van de Britten. Dat betekent wel dat de winstverwachtingen voor het aandeel van BAE Systems voor zowel dit als volgend jaar omhoog kunnen. Die rechtvaardigen het handhaven van het advies ‘koopwaardig’ voor het bedrijf omdat het de komende jaren nog flink kan groeien en winstgevender kan worden.

Favoriet 2: Rheinmetall

Ook Rheinmetall rondde een overname af die bijdraagt aan een voor de Duitsers zeer opmerkelijk jaar. Rheinmetall verwacht 40 procent van de omzet en 50 procent van de bedrijfswinst voor het boekjaar 2023 in het laatste kwartaal te behalen. Dat komt volgens topman Armin Papperger vooral door de levering van munitie-orders die klanten in het derde en vooral vierde kwartaal willen hebben. De orders lopen op. Eind juni 2022 bedroeg het orderboek 25,7 miljard euro, maar dat was eind juni van dit jaar al gegroeid tot 30,1 miljard euro en liep in de anderhalve maand daarna nog op richting 40 miljard euro. Rheinmetall verhoogde daarom de investeringsuitgaven voor dit jaar van de eerder geplande 600 miljoen naar 650 tot 700 miljoen euro. Als gevolg van de extra investeringen zal de verhouding tussen vrije kasstroom en de omzet aan de onderkant van de eerder afgegeven vork van 4 tot 6 procent uitkomen.

Verder handhaafde Rheinmetall de verwachting voor heel 2023 voor de omzet van 7,4 tot 7,6 miljard euro en de ebit-winstmarge (bedrijfswinst/omzet) van ongeveer 12 procent. Die prognoses zijn nog exclusief de bijdrage van de voor 1,2 miljard euro overgenomen Spaanse munitiefabrikant Expal. De eind juli afgeronde overname zal dit jaar 150 tot 190 miljoen euro aan de omzet van Rheinmetall bijdragen. Met een winstmarge van 25 procent is dat bovendien zeer rendabele omzet. Bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers zal Rheinmetall omzet- en winstprognoses voor heel 2023 inclusief Expal geven. Daarna kunnen de winstverwachtingen voor zowel het lopende als het volgende jaar naar omhoog.

Ondanks de overname van Expal is de financiële positie van Rheinmetall sterk, de schuldratio ligt op slechts 0,9. Dit jaar moeten de Duitsers 250 miljoen euro aan schulden aflossen, maar in de periode 2024-2027 wordt dat ieder jaar veel minder. Van de drie favorieten is de waardering bij Rheinmetall verreweg het hoogst, maar de voor de komende jaren verwachte groei is ook sterker dan bij de andere. Dat maakt dat, ondanks de wat pittigere waardering, ook hier het koopadvies overeind blijft.

Favoriet 3: L3Harris

Van de drie favorieten heeft L3Harris verreweg het lastigste beursparcours gereden. Bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers eind juli verhoogde L3Harris de omzetverwachting voor hel 2023 van 17,4 tot 17,8 miljard dollar naar 18,0 tot 18,3 miljard dollar en stelde het de prognose voor de aangepaste winst per aandeel bij van de vork 12,00 tot 12,50 dollar tot 12,15 tot 12,55 dollar per aandeel. Maar dat maakte weinig indruk op Wall Street, omdat de verwachting voor de bedrijfswinst (ebit) onveranderd op 2,7 tot 2,8 miljard dollar bleef. Het gevolg is dat het Amerikaanse concern dit jaar niet de eerder beloofde ebit-marge van 15,2 tot 15,7 procent zal behalen, maar op een marge in de buurt van 15 procent afstevent.

De marge van L3Harris lijdt vooral onder contracten met vaste prijsafspraken voor de levering en het onderhoud van communicatieapparatuur voor de luchtmacht en de marine. Die zijn minder winstgevend nu de inflatie en de lonen zo sterk zijn gestegen. Maar de ergste pijn lijkt geleden. L3Harris heeft naar eigen zeggen zijn les geleerd en dingt niet meer mee naar dat type contracten.

Het bedrijf had ook goed nieuws. De Amerikaanse kartelautoriteit FTC zal de 4,7 miljard dollar kostende overname van Aerojet Rocketdyne niet blokkeren. Dat betekent dat Aerojet Rocketdyne in vijf maanden van dit jaar nog zo’n 1 miljard dollar aan de omzet van L3Harris kan bijdragen die nog niet in de omzetprognose is meegenomen. Maar de bijdrage aan de winst van Aerojet Rocketdyne zal dit jaar nog wegvallen tegen de gestegen rentelasten van de extra schuld die L3Harris voor de overname is aangegaan.

De schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom) van L3Harris ligt op 2,5. De Amerikanen hebben dan ook aangegeven dat de schuldafbouw op de korte termijn prioriteit krijgt boven de inkoop van eigen aandelen. Het dividend is niet in gevaar. De jaarlijkse dividendbetaling kost L3Harris zo’n 875 miljoen dollar en de vrije kasstroom over 2022 en 2023 liggen daar met 2 miljard dollar ruim boven. We verwachten dat de winstmarges en de winst per aandeel dit jaar hun dieptepunt bereiken. Vanaf 2024 moeten beide weer kunnen stijgen en moet het nog altijd koopwaardige L3 Harris-aandeel het vertrouwen van beleggers terugwinnen. Op de beleggersdag komende december kan het bedrijf daarin een stap vooruit zetten.

Niet alles is rooskleurig

Ondanks oplopende orders, winstgevendheid en uitkeringen aan aandeelhouders is beleggen in de defensiesector niet zonder risico’s. Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of de hoge staatsschulden en de wensen van de kiezers een aanhoudende stijging van de defensie-uitgaven in het Westen toestaan. Daarnaast zal goed nieuws, in de vorm van een beëindiging van de oorlog in Oekraïne, de koersen van de defensieaandelen en dan vooral de belangrijke tank- en munitieleverancier Rheinmetall op korte termijn flink kunnen raken. Vooral ook omdat de waarderingen van de defensieaandelen in met name Europa al flink opgelopen zijn. Rendementen van tientallen procenten per jaar liggen niet meer voor de hand, maar de defensieaandelen hebben beleggers de komende jaren nog voldoende groei van de omzet, de vrije kasstroom en het dividend te bieden.