10 Europese rolmodellen voor start-ups

1. Nancy Cruickshank MyShowcase

De Britse serieondernemer Nancy Cruickshank investeerde de opbrengst van de verkoop van haar eerste bedrijven in MyShowcase.com, dat ze in 2012 met drie vennoten oprichtte en waarvan ze de CEO is. MyShowcase geeft persoonlijk schoonheidsadvies aan haar klanten, op basis van de meer dan vijftig merken die hun producten via haar platform aanbieden. Dat gebeurt door een combinatie van technologie en een netwerk van schoonheidsspecialisten. Op die manier stimuleert Cruickshank met haar bedrijf ook het ondernemerschap, want voor die duizenden stilisten is MyShowcase een stimulans om zelfstandig aan de slag te gaan. MyShowcase wordt weleens omschreven als een 'Airbnb voor schoonheidsspecialisten'. Sinds ze twintig jaar geleden de website lanceerde van de Amerikaanse magazine-uitgever Conde Nast, werd de Britse ondernemer door tal van bedrijven gevraagd als expert in digitalisering. Zo bekommerde ze zich over de digitalisering van Telegraph Media Group.

