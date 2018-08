Op zoek naar een woning? Dit zijn de duurste en goedkoopste gemeenten

Aan de Brusselse dominantie in het lijstje met duurste vastgoedgemeenten verandert er weinig. In de top tien van de duurste woningmarkten worden de eerste vijf plaatsen ingenomen door Brusselse gemeenten. Sint-Pieters-Woluwe blijft met een mediaanprijs van 550.000 euro de duurste plek.

Elsene behoudt de tweede plaats. De mediaanprijs klom er van 537.500 euro naar 540.000 euro. Etterbeek (495.000 euro) verdringt wel Sint-Lambrechts-Woluwe (485.000 euro) van de derde plaats. Lasne in Waals-Brabant is op de zesde plaats de duurste niet-Brusselse gemeente.

Op de achtste plaats komen we de eerste Vlaamse gemeente tegen: Wezembeek-Oppem (435.000 euro). Ook Sint-Martens-Latem (430.000 euro) duikt opnieuw de top tien binnen. Met een mediaanprijs van 430.000 euro prijkt het op de negende plaats. Kraainem valt voor het eerste sinds lang uit de top tien.

Voor zacht geprijsde woningen is Viroinval, een gemeente in de provincie Namen grenzend aan Frankrijk, de place to be.De mediaanprijs van een woning bedraagt er 85.000 euro. Ook in Hastière (86.500 euro),eveneens een gemeente die grenst aan Frankrijk, is woningvastgoed bijzonder goedkoop. In Vlaanderen is het Limburgse Heers (120.000 euro) de goedkoopste gemeente.

Duurste gemeente voor woningen

1. Sint-Pieters-Woluwe 550.000 euro

2. Elsene 540.000 euro

3. Etterbeek 495.000 euro

4. Ukkel 494.000 euro

5. Sint-Lambrechts-Woluwe 485.000 euro

6. Lasne 465.000 euro

7. Watermaal-Bosvoorde 460.000 euro

8. Wezembeek-Oppem 435.000 euro

9. Sint-Martens-Latem 430.000 euro

10. Oudergem 430.000 euro

Goedkoopste gemeenten voor woningen

1. Viroinval 85.000 euro

2. Hastière 86.500 euro

3. Froidchapelle 95.000 euro

4. Colfontaine 95.000 euro

5. Tellin 100.000 euro

6. Dour 102.500 euro

7. Momignies 105.000 euro

8. Farciennes 107.000 euro

9. Boussu 108.500 euro

10. Couvin 109.000 euro