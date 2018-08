Hoeveel kost een woning in uw gemeente? Bekijk de interactieve kaart

Klik op een gemeente om de prijzen van huizen en appartementen te zien. De vermelde bedragen zijn in euro en gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent: 50 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Ook alle prijsevoluties zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Deze zijn vermeld in procenten. De cijfers zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Legende bij de kaart: prijzen in euro en evolutie in procent.

Belgische woningen en appartementen zijn in de eerste zes maanden van dit jaar duurder geworden, zo leren de nieuwe prijsstatistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Dat baart geen opzien meer.

De Belg is het intussen gewoon dat de prijs van woningvastgoed in dit land blijkbaar kalmpjes maar stelselmatig hoger klimt. De mediaanprijs voor een Belgische woning bedraagt na een prijsstijging van 2 procent 225.000 euro. Appartementen werden een halve procent duurder tot 191.000 euro.

Toch tonen de nieuwste vastgoedcijfers van de notarissen ook een verrassing: de bouwgrondprijs kreeg in de eerste jaarhelft een tik. De mediaanprijs voor bouwgrond in ons land bedraagt nu 155 euro per vierkante meter, 3 procent minder dan zes maanden geleden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar bouwgrond schaars is, was er nog wel een prijsopstoot van 14 procent, maar in Vlaanderen (-3%) en vooral Wallonië (-5%) werd bouwgrond goedkoper.

Gaat het om een eenmalige correctie of speelt in beide gewesten de onzekerheid over de concrete invulling van de betonstop de bouwgrondmarkt parten? Hoe dan ook laat bouwgrond ook op iets langere termijn een wat slomere prijsevolutie zien. Tussen 2012 en 2017 steeg de mediaanprijs met 10 procent, tegenover een klim van 12 procent voor appartementen en 16 procent voor woningen.

Wallonië boven

Afgaand op de prijsevoluties kende vooral de Waalse vastgoedmarkt een sterke eerste jaarhelft. De mediaanprijs voor woningen klom er 3,1 procent hoger tot 165.000 euro, terwijl de appartementsprijzen 1,6 procent hoger gingen tot 160.000 euro.

Lasne (465.000 euro) blijft de duurste woningmarkt in Wallonië. De goedkoopste Waalse gemeente is Viroinval (85.000 euro).

De Vlaamse woningmarkt kende een wat vlakkere prijsevolutie. De mediaanprijs voor woningen klom van 249.000 naar 250.000 euro (+0,4%) en op de appartementenmarkt bedroeg de klim 0,8 procent tot een mediaanprijs van 196.500 euro. Wezembeek-Oppem komt opnieuw als duurste Vlaamse gemeente naar voren (435.000 euro). De goedkoopste woningen vindt u in het Limburgse Heers (120.000 euro).

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de prijsstijgingen veeleer beperkt. Brusselse woningen werden 1,3 procent duurder tot 380.000 euro.

De mediaanprijs voor een Brussels appartement bedraagt 210.000 euro, een stijging met 2,4 procent. Met een mediaanprijs van 550.000 euro is Sint-Pieters-Woluwe de duurste gemeente van het gewest en van het land. In Sint-Jans-Molenbeek, de goedkoopste Brusselse gemeente, bedraagt de mediaanprijs 275.000 euro, exact de helft van wat in u in Sint-Pieters-Woluwe moet neertellen voor een woning.

De Trends Vastgoedgids verschijnt op donderdag 30 augustus 2018