Gepensioneerde zelfstandigen gaan steeds vaker weer aan het werk

Op vijf jaar tijd is het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd met ruim 33,5 procent gestegen: van 78.895 in 2012 naar 105.328 in 2018. Dat meldt de zelfstandigenorganisatie NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen).

De aanzienlijke toename heeft volgens NSZ te maken met het feit dat zelfstandigen sinds begin 2015 onbeperkt kunnen bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd, maar ook met de lage zelfstandigenpensioenen. Gemiddeld krijgt, aldus de organisatie, een zelfstandige vandaag slechts 860 euro per maand pensioen, een laag bedrag tegenover de werknemers (1.200 euro gemiddeld per maand) en zeker tegenover de ambtenaren (2.600 euro gemiddeld per maand).

'Die grote pensioenkloof tussen de verschillende statuten is anno 2018 absoluut niet meer te verantwoorden, voor zover ze dat ooit al was', zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. 'Voor ons is het dan ook essentieel dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar toegroeien en dat dus de ambtenaren fors zullen moeten inleveren qua pensioen.'