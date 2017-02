Elektronische post

Steeds meer bedrijven vragen aan hun klanten en kandidaat-klanten om hun e-mailadres. Om een mailtje te sturen, heb je geen postzegel nodig. Het is dus goedkoper. Het gaat bovendien veel sneller. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn bepalen dat de ontvanger ermee moet instemmen dat hij reclame in zijn mailbox krijgt. Dat is het 'opt-in'-principe.

