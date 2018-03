Verkoop Dexia Israel levert Dexia nog 82 miljoen euro op

Dexia, de 'restbank' die voor de helft in handen is van de Belgische overheid, heeft zijn deelneming in Dexia Israël verkocht voor 82 miljoen euro. De bank meldt zondag dat ze een off-market transactie gesloten heeft voor de 58,9 procent van de aandelen die ze nog bezat.