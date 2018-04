Thierry Geerts (topman Google België ) en MC Solaar over de muziekindustrie: 'Jongeren willen niet meer alles bezitten'

De muziekindustrie is al sterk veranderd, en het einde is nog niet in zicht. De Franse rapper MC Solaar heeft er als gediplomeerde filosoof duidelijke meningen over. Dat levert een boeiend gesprek op met Thierry Geerts, directeur van Google België, over streaming, auteursrechten en artificiële intelligentie.