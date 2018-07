Ryanair waarschuwt voor nog meer stakingen

Ryanair verwacht nog meer stakingen in het lopende zomerseizoen. 'We zijn immers niet bereid om in te stemmen met onredelijke eisen die onze lage tarieven of ons hoogefficiënt model ondermijnen', zegt de Ierse luchtvaartmaatschappij bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.