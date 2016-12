PostNL: 'Bonussen waren niet oorzaak van afwijzing fusie'

Boersma, dontkent dinsdag in een interview met De Tijd en het Financieele Dagblad dat de miljoenenbonus van CEO Herna Verhagen een reden was voor de afwijzing van de fusiegesprekken met bpost. De reden was dat het Belgische postbedrijf niet professioneel en niet sensitief te werk ging in zijn poging om PostNL over te nemen, klinkt het.

De Tijd berichtte zaterdag dat ongerustheid over bonussen voor Verhagen en financieel directeur Jan Bos bij een overname de voornaamste reden was voor de mislukking, maar dat ontkent Boersma met klem.

Acht argumenten

"We hebben ons besluit genomen op basis van een achttal zakelijke argumenten. Daarin heeft die bonus in geval van een overname absoluut geen rol gespeeld. Natuurlijk is het een keer besproken in het remuneratiecomité. Maar in de besluitvorming hebben we gekeken naar zaken als dealzekerheid, financiële weerbaarheid, de opstelling van werknemers en klanten", aldus de voorzitter.

Boersma noemt, in zijn eerste uitgebreide reactie over de mislukte overname, de overnamegesprekken met bpost bovendien "een processie van Echternach". "Drie stappen voorwaarts, twee stappen terug. Niet een proces dat echt soepel liep. Je ziet toch veel cultuurverschillen tussen bpost en PostNL."

Volgens de voorzitter was de timing van bpost om een nieuw bod te lanceren verkeerd. "Ik denk dat bpost de grote aandeelhouders van PostNL heeft benaderd en op basis daarvan tot een vernieuwd bod is gekomen, zonder na te denken of de moeilijkheden die we aangaven voldoende waren uitgeklaard." (Belga/NS)