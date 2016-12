'Miljoenenbonussen nekten postfusie'

Dat schrijft De Tijd in een reconstructie van de mislukte overname.

Als PostNL in andere handen overging, zou Herna Verhagen 3 miljoen euro opstrijken en ook financieel directeur Jan Bos zou een bonus krijgen van 2,3 miljoen euro. Bij de raad van commissarissen van PostNL bestond onrust over die bonusregeling. De vrees was dat die "onverkoopbaar" zou zijn bij het grote publiek en de werknemers. In april overlegde het remuneratiecomité van PostNL daarover met beide topmanagers. Kort daarna, in mei, werd de deal afgeblazen.

Een woordvoerder van PostNL bevestigt dat er bezorgdheid was over de impact van de bekendmaking van de bonusregeling bij het personeel en de buitenwereld. "Daarover is overleg geweest. Maar het remuneratiecomité heeft de betrokkenen niet gevraagd er afstand van te doen", luidt het.

Uit de reconstructie blijkt voorts dat PostNL-topvrouw Verhagen in 2014 zélf de eerste stap zette voor de toenadering tot bpost. "We moeten eens praten", liet ze toen aan bpost-topman Koen Van Gerven weten.

