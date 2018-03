België grijpt weer naast distributiecentrum

België ziet zo een logistiek project, goed voor 1.500 jobs, aan zijn neus voorbijgaan. Het magazijn komt wellicht in Nederland.

Zalando had op het terrein nochtans al sinds de zomer van 2016 stappen ondernomen om het project mogelijk te maken. Maar de Duitse gigant ziet nu af van de mogelijkheid om een distributiecentrum in Dour te vestigen.

Drie factoren doen hem voor de noorderburen kiezen. Het bedrijf oordeelt dat de loonkosten gunstiger zijn in Nederland. Verder knapt het af op de beperkte mogelijkheden rond nachtarbeid in ons land en het woelige sociaal klimaat in Wallonië. De Duitsers zouden de beslissing volgende week officieel maken. In een reactie weigert de e-commercereus commentaar over een magazijn in België of Nederland.

Het is niet de eerste keer dat België naast een magazijn van een prominent e-commercebedrijf grijpt. In januari kondigde Amazon aan een distributiecentrum te openen in Mönchengladbach, op 50 kilometer van de Belgische grens.