Tweede Belgische groeifonds haalt 202 miljoen euro op

Ruim vijf jaar na het eerste Belgian Growth Fund (BGF) hebben de investeringsvehikels van de federale en Vlaamse overheid – SFPIM en PMV – en de bank BNP Paribas Fortis 202 miljoen euro opgehaald voor een tweede Belgische groeifonds. Met BFG II komt er meer aandacht voor duurzaamheid.

Het Belgian Growth Fund was een initiatief van de regering-Michel om via gespecialiseerde fondsen in beloftevolle Belgische technologiebedrijven te investeren om ze te helpen bij hun groei. Zo moet vermeden worden dat die op zoek moeten naar buitenlandse middelen of overnames. “Ook de waardecreatie én de jobs die dergelijke groeibedrijven creëren, gaan dan vaak naar het buitenland”, benadrukt BGF-voorzitter Pierre Demaerel.

Nu gaat een tweede Belgische groeifonds van start met 202 miljoen euro toegezegd kapitaal. Het geld komt behalve van SFPIM, PMV en BNP Paribas Fortis, onder andere nog van verzekeraars AG Insurance en Ethias, de financiële holding van de Boerenbond (MRBB) en de KU Leuven, die ook al van de partij waren bij het eerste groeifonds in 2019.

Het doel is om met BGF II in totaal 350 miljoen euro op te halen om de (internationale) groei van Belgische bedrijven te ondersteunen. “BGF II behoudt de interessante mogelijkheid van het eerste fonds: bepaalde investeerders kunnen deels lenen aan SFPIM waardoor het fonds het voor verzekeraars en pensioenfondsen makkelijker maakt om gediversifieerd in durfkapitaal te investeren”, licht SFPIM-topman Koen Van Loo toe. “Nieuw is evenwel dat BGF II meer aandacht gaat besteden aan duurzaamheid bij de selectie van fondsen.”

40 scale-ups

In BGF I zegden institutionele investeerders in totaal 312 miljoen euro toe. Met dat kapitaal kon het dakfonds via negentien durfkapitaal- en groeifondsen voor 576 miljoen euro aan investeringen mogelijk maken in veertig Belgische scale-ups en groeibedrijven. Zo kon de groei van onder andere de Leuvense ontwikkelaar van videotechnologie THEO Technologies (deze zomer overgenomen door het Amerikaanse Dolby Laboratories), het Luikse elektriciteitsnet-technologiebedrijf Ampacimon, de Brusselse dataconsultant Acumen en het Brusselse onkostenplatform Mobilexpense (vorige maand verkocht aan Visma) worden ondersteund.

De investeringsfase van het eerste groeifonds is intussen afgerond. Het zit volgens Koen Broothaerts, investeringsdirecteur bij BNP Paribas Fortis, “op schema om de beoogde rendementsdoelstelling van minstens 10 procent te halen”.