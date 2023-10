Orascom Construction Industries heeft meer tijd nodig

Ondanks de goede vooruitzichten is een koopaanbeveling voor Orascom Construction Industries voorbarig. Dat is pas aan de orde als het herstel op de kunstmestmarkt doorzet.

Orascom Construction Industries (OCI) is nog niet heel bekend bij beleggers. Het bouwbedrijf werd in 1976 opgericht in Egypte. In de jaren negentig groeide het concern via overnames uit tot een grote speler op de wereldwijde cementmarkt. Die sterke positie verzilverde het in 2007 door de cementtak te verkopen voor bijna 11 miljard aan het Franse Lafarge. Het overgrote deel van de opbrengst ging naar de aandeelhouders, de rest werd gebruikt voor de aankoop van enkele kunstmestbedrijven. Tegenwoordig leveren die activiteiten de hoofdmoot van de omzet op.

Jaarlijks fabriceert OCI 17 miljoen ton stikstofmeststof, methanol en melanine. Daarmee valt het net buiten de top drie van de grootste beursgenoteerde kunstmestproducenten. Die westerse bedrijven moeten het opnemen tegen een groot aanbod uit Rusland en China, waarbij vooral wordt geconcurreerd op de prijs. De inkomsten worden sterk beïnvloed door externe factoren, waaronder de omvang van de wereldwijde graan- en sojavoorraden en de financiële positie van landbouwbedrijven. Hoge prijzen voor agrarische gewassen vertalen zich in oplopende uitgaven aan kunstmest.

De ogenschijnlijke onderwaardering van de overige activiteiten trok dit jaar de aandacht van durfinvesteerder Inclusive Capital Partners. Volgens oprichter en fondsbeheerder Jeffrey Ubben kan OCI veel waarde creëren door activiteiten in andere regio’s te verkopen. Op papier lijkt dat een mooie zet. Maar OCI is er op lange termijn niet bij gebaat de gefragmenteerde kunstmestmarkt nog verder te versplinteren, vooral niet omdat de activiteiten in andere regio’s ook specifieke competitieve voordelen hebben.





Conclusie

Ondanks de goede vooruitzichten is een koopaanbeveling voorbarig. Dat is pas aan de orde als het herstel op de kunstmestmarkt van de afgelopen maanden doorzet en de oplopende methanolafzet meer zichtbaar wordt in de omzet. Tot die tijd maakt het dividendrendement van 6,5 procent het aandeel het aanhouden waard.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 26,30 euro

Ticker: OCI NA

ISIN-code: NL0010558797

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 5,55 miljard euro

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 6,5%