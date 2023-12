ECB houdt rente ongewijzigd

De Europese Centrale Bank (ECB) raakt zoals verwacht voorlopig niet aan haar belangrijkste rentes. Dat hebben de centrale bankiers van de eurozone donderdag beslist tijdens hun laatste beleidsvergadering van het jaar.

Al bij de vorige beleidsvergadering had de ECB een einde gemaakt aan een ongeziene reeks rentestappen om de torenhoge inflatie te beteugelen. Na tien verhogingen sinds juli 2022 besliste de centrale bank eind oktober om de rentetarieven ongewijzigd te houden, nadat de inflatie aanzienlijk was afgenomen.

Ondertussen daalde de inflatie in de eurozone in november verder tot 2,4 procent, een sterkere afname dan economen hadden verwacht. In oktober stegen de consumptieprijzen vergeleken met een jaar eerder nog met 2,9 procent. Maar de ECB verwacht een tijdelijke heropleving ‘op de korte termijn’. Als gevolg daarvan blijven ook nu de rentes nog ongewijzigd. De ECB hanteert een inflatie van 2 procent op middellange termijn als doelstelling.

De belangrijkste rentetarieven van de ECB blijven zo op ongeziene hoogtes liggen. De depositorente waartegen banken geld kunnen parkeren bij de ECB bedraagt 4 procent. De herfinancieringsrente, die banken betalen als ze voor een week geld lenen bij de ECB, staat op 4,50 procent. Op kredieten van één dag betalen banken 4,75 procent rente (marginale beleningsfaciliteit).

Het is nu vooral de vraag wanneer de ECB weer het mes zal beginnen te zetten in de rentes. De voorbije weken leken de meeste analisten uit te gaan van een eerste verlaging in de loop van het tweede kwartaal van 2024.