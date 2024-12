Bpost wil netwerk van pakjesautomaten verdubbelen in 2025

Bpost heeft dit jaar fors ingezet op de uitbouw van zijn netwerk van pakjesautomaten. Volgend jaar mikt het postbedrijf op nog eens een verdubbeling, zo laat het vrijdag weten.

Pakjesautomaten zijn volgens bpost “de milieuvriendelijkste oplossing voor het ontvangen van een pakje”, terwijl ze bovendien ook gebruiksgemak bieden omdat ze 24/7 toegankelijk zijn. Het aantal mensen die een pakje in een automaat lieten leveren, steeg het voorbije jaar met 44 procent en leveringen via automaten scoren het beste op het vlak van klantentevredenheid, luidt het.

In 2024 installeerde bpost 365 extra pakjesautomaten, een recordaantal, wat de teller op meer dan 1.260 bracht. En komend jaar schakelt het bedrijf nog een versnelling hoger: het wil dan meer dan 1.200 nieuwe automaten plaatsen, dus bijna een verdubbeling. “Omdat nieuwe pakjesautomaten meestal groter en performanter zijn, zal het aantal beschikbare kluisjes voor pakjes zo verdrievoudigen van 50.000 ‘deurtjes’ vandaag naar 150.000 tegen eind 2025”, aldus bpost.

Vijf dagen bewaard

Wie gebruik wil maken van een pakjesautomaat in de buurt, moet die optie selecteren bij onlineaankopen. Het pakje wordt dan in een locker gelegd die met een QR-code via e-mail of in de app van bpost te openen is. De zending wordt maximaal vijf dagen bewaard in de automaat en gaat – indien niet opgehaald – daarna terug naar de afzender.

Naast de ruim 1.260 pakjesautomaten bestaat het netwerk van bpost momenteel uit zowat 650 postkantoren, 670 postpunten (handelaars die postdiensten aanbieden) en 900 pakjespunten (handelaars bij wie pakjes afgehaald kunnen worden).