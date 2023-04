ABVV wil ‘wet-Delhaize’ om bedrijven te verplichten tot sociaal overleg

De wet-Renault, die de procedure regelt na een collectief ontslag, moet aangepast worden. Dat zegt algemeen secretaris van het ABVV Miranda Ulens in haar 1 mei-toespraak. De vakbond wil voortaan ook bedrijven die verzelfstandigen, zoals Delhaize, verplichten tot sociaal overleg.

De vakbonden voeren al weken actie tegen het voornemen van supermarktketen Delhaize om de 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Met de Dag van de Arbeid in het vooruitzicht, lanceert de socialistische vakbond dan ook het idee om een ‘wet-Delhaize’ in te voeren. Als een groot bedrijf beslist te verzelfstandigen, zou die daardoor ook de regels rond collectief ontslag moeten respecteren, zoals vastgelegd in de wet-Renault.

“Het is onaanvaardbaar dat werkgevers vandaag herstructureringen doorvoeren zonder echt sociaal overleg”, zegt Ulens. “Door zich te beperken tot de wettelijke termen, gaan ze compleet voorbij aan de sociale geest van de wet-Renault. Ja, er wordt een overgangsperiode voorzien waarin dezelfde voorwaarden gelden. Maar nadien verliezen 9.000 mensen de facto hun job bij hun huidige werknemer.” Door ook werknemers van onderaannemers onder de wet te laten vallen, wil het ABVV “zorgen dat mensen die expertise hebben in sociaal overleg, betrokken blijven”.