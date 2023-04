Het Amerikaanse chemieconcern 3M schrapt wereldwijd nog eens 6.000 banen, bovenop het verlies van 2.500 banen dat in januari aangekondigd werd. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend. Begin februari raakte bekend dat bij 3M in Zwijndrecht 150 tot 250 jobs geschrapt worden. Wat de mogelijke gevolgen van de nieuwe aankondiging voor Zwijndrecht kunnen zijn is nog niet duidelijk.

In een persbericht bij de publicatie van de resultaten voor het eerste kwartaal geeft 3M dinsdag te kennen dat de nieuwe herstructurering een impact zal hebben op alle functies, activiteiten en regio’s.

Ongeveer 6.000 banen zullen verloren gaan, bovenop de 2.500 die in januari aangekondigd werden, klinkt het. 3M wil met de ingreep jaarlijks 700 miljoen dollar tot 900 miljoen dollar besparen.

In ons land heeft vooral de uitfasering van PFAS (tegen 2025) gevolgen voor de werkgelegenheid. In Zwijndrecht maakt PFAS 70 procent uit van de productie.