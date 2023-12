Jennifer Lawrence: ‘Moeder worden heeft me geholpen bewuster met tijd om te gaan’

Jennifer Lawrence is niet alleen een gevierde ­Oscar-winnares en activiste voor gelijke kansen, sinds kort is ze ook Ambassador of Elegance bij Longines en het gezicht van de Mini DolceVita-campagne. Trends Style kon haar enkele vragen stellen over tijd, elegantie en luxe.

Wanneer we Jennifer Lawrence in een gezel­lige hotelsuite ontmoeten, heeft ze de eye­catcher uit de DolceVita-collectie om de pols. Dat ze een goede smaak heeft, wisten we al langer, maar haar smaak voor horloges heeft ze naar eigen zeggen pas de jongste jaren ontwikkeld.

Herinner je jouw eerste horloge nog?

JENNIFER LAWRENCE. “Mijn allereerste horloge was een digitaal horloge met een soort van 8 ball vraag-en-antwoordsituatie. Je kon vragen stellen als: ‘Heeft die-en-die een oogje op mij?’ Het antwoord was dan bijvoorbeeld: ‘Absoluut niet.’ Pas vier à vijf jaar geleden begon ik meer om horloges te geven. Mijn man en ik waren verloofd, en mijn schoonbroer gaf me een horloge dat hun vader aan hen had gegeven toen ze jonger waren. Dat was natuurlijk heel betekenisvol. Pas vanaf dat ogenblik begon ik horloges op te merken en te koesteren.”

Heb je ook sieraden met een grote sentimentele waarde?

LAWRENCE. “In mijn familie zijn we niet echt bewaarders van erfstukken. Maar ik ben getrouwd in een grote, sentimentele familie. Ik heb een ketting met twee dobbelstenen die ik gebruik met mijn man als we een spelletje spelen.”

‘De ochtend is mijn favoriete tijdstip, ergens tussen 7 en 8, het moment waarop mijn man en ik rustig samen koffie kunnen drinken’

Wat is jouw relatie met tijd?

LAWRENCE. “Mijn relatie met tijd is zeker veranderd sinds ik een baby heb (Jennifer ­Lawrence beviel in februari 2022 van Cy, nvdr). Met een baby gaat de tijd zo snel voorbij. Enerzijds is dat hartverscheurend maar anderzijds helpt het me bewuster met tijd om te gaan. Zelfs als ik moe ben, probeer ik elk moment in me op te nemen en ervan te genieten, want ik weet dat het snel voorbij zal zijn en nooit meer terugkomt. Gewoon in staat zijn de tijd te vertragen en op die manier te waarderen, zou geweldig zijn. Voorts is op tijd komen is ­altijd al erg belangrijk voor me geweest, al van kleins af. Miste ik de bus, dan moest mijn oudere broer me naar school brengen. Toen ik met deze baan begon, besefte ik nog maar eens hoe belangrijk het is op tijd te komen. Honderden mensen om me heen zijn hard aan het werk, vaak weg van hun families. Het zou respectloos zijn al die mensen te laten wachten. Het heeft grotendeels te maken met organisatie. Met een gezin, zijn er natuurlijk extra factoren die ervoor zorgen dat je tijd georganiseerd moet zijn zodat je meer controle hebt over je dagen, om later terug te kunnen kijken en te genieten van de manier waarop je je tijd hebt besteed.”

Hoe creëer je tijd en ruimte voor jezelf?

LAWRENCE. “Ik kijk graag naar realityshows met huisvrouwen. Het is tijd die mijn ziel voedt. Sinds ik een kind heb, hoor ik altijd hetzelfde van dezelfde mensen: ‘Het gaat zo snel voorbij.’ Hartverscheurend vind ik dat. Ik haat het dat te horen, want ik wil niet dat het snel voorbijgaat. Het laat me elk moment waarderen. Ik heb echt het gevoel dat ik elke dag vertraag en de momenten met mijn zoon waardeer.”

Mocht je de mogelijkheid hebben de tijd even stil te zetten, een minuut, een uur of een dag, welk moment zou dat dan zijn?

LAWRENCE. “Oh, mijn God, geen enkel idee. Ik mag mezelf gelukkig prijzen, want er zijn meerdere momenten die ik zou willen verlengen. Misschien het moment waarop ik naar het altaar liep en mijn man zag.”

Wat is jouw favoriete moment van de dag?

‘Hoe ouder ik word, des te meer mijn gemoedstoestand bepaalt of het een goede dag zal worden’

LAWRENCE. “In deze levensfase is dat ’s ochtends. Dat is het moment waarop mijn man en ik samen kunnen zijn, samen koffie kunnen drinken, zonder de baby erbij, gewoon naar hem kijken en lachen vlak voor de dag begint. Dus, ik zou zeggen tussen zeven en acht uur.”

Wie of wat kan je inspireren, als het om tijd gaat?

LAWRENCE. “Ik denk dat het te maken heeft met je mentaliteit, hoe je tijd besteedt om optimistisch en positief te zijn. Je mentaliteit kan alles veranderen. Tijd is kostbaar, dus is het belangrijk elke dag, elk moment te waarderen.”

Wat is voor jou de beste manier om de tijd door te brengen?

LAWRENCE. “Wees altijd dankbaar, wat je ook aan het doen bent.”

Tijd lijkt zo’n luxe in deze tijden. Wat betekent luxe voor jou? Wat is dat ene ding dat jij beschouwt als jouw persoonlijke luxe?

LAWRENCE. “Hoe ouder ik word, des te meer bepalen mijn gemoedstoestand en mijn gedachten echt alles: of iets prettig is en hoe ik mijn tijd doorbreng. Ik denk dat een goede dag, of een luxedag, begint bij mijn eigen mindset.”

Waarom heb je uit al die horlogemerken Longines gekozen?

‘Ik kijk graag naar realityshows met huisvrouwen, het is tijd die mijn ziel voedt’

LAWRENCE. “Omdat het mijn favoriete horloges zijn. Ik heb ook een tijdje samengewerkt met Dior, maar ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is samen te werken met een bedrijf waarvan je de creaties daadwerkelijk wilt dragen. Het duurde een paar jaar om mijn smaak en ideeën te ontwikkelen over wat ik leuk vind in een horloge. Dat bracht me bij Longines. Onze stijlen pasten goed bij elkaar. We hechten allebei waarde aan ingetogen elegantie. Longines is het toppunt van discrete luxe. Het merk heeft zo’n rijke geschiedenis en geen van de stijlen van het huis lijkt ooit passé. De horloges lijken altijd relevant.”

Je bent het gezicht van de Dolce­Vita-campagne. Wat betekent DolceVita voor jou?

LAWRENCE. “Het doet me zeker denken aan het tijdperk van de films met Marcello Mastroianni, wat prachtig is, maar ik denk dat de definitie ‘zoet leven’ is. Voor mij doet het me gewoon denken aan waardering, aan het waarderen van het leven, proberen te genieten van het moment. Aanwezig zijn.”

Heb je het horloge dat je nu draagt zelf gekozen?

LAWRENCE. “Ja, ik hou van de Mini ­Dolce­Vita. Ik vind het tof dat het een strak, ­ingetogen, elegant en precies stuk is. Mijn ­favoriete aspect is dat het bij alles past, van je doordeweekse outfit tot formele avondkleding. Het is een mooie manier om je pols op te ­fleuren, maar nog steeds op een ingetogen, ­elegante manier. Het is ook niet overdreven vrouwelijk.”

Elegantie is vandaag niet hetzelfde als gisteren. Het begrip is geëvolueerd met de tijd en generaties. Wat is jouw definitie van elegantie vandaag?

LAWRENCE. “Elegantie voor mij is ‘op tijd zijn’. Maar ik vind ook dat elegantie een soort van moeiteloze en eenvoudige manier is om iets mooi, chique en ingetogen te maken, in ­tegenstelling tot overdreven. Het is voor mij gekoppeld aan gemak en eenvoud.”

Wie is jouw rolmodel in het leven?

LAWRENCE. “Ik heb er niet veel, maar Meryl Streep is natuurlijk een enorm rolmodel.”