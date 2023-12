Bekende kop, versierde pols: Topsporter, chef en minister over hun passie voor horloges

Een geschenk voor het leven, dat is pas duurzaam. Of het nu voor jezelf is, voor een dierbare of als erfstuk. Nafi Thiam, Wout Bru en Annelies Verlinden vertellen over de emotionele band met hun horloge.

Topatlete Nafi Thiam: ‘Ik kan me geen wedstrijd voorstellen zonder mijn Richard Mille’

Een passepartout. “Aangezien ik veel tijd doorbreng op de piste, is het belangrijk een functioneel horloge te dragen waarvan ik geen hinder ondervind. Het moet me comfort bieden en perfect rond mijn pols aansluiten. Het is cruciaal dat ik er me goed bij voel en het op een elegante manier past bij mijn persoonlijkheid en kledingstijl. Ik moet het kunnen dragen tijdens alle mogelijke gebeurtenissen

in mijn leven.”

Richard Mille-ambassadrice. “Voor ik er ­ambassadrice van werd, kende ik het merk niet. Ik droeg helemaal geen horloge, maar nu kan ik me geen wedstrijd meer voorstellen zonder mijn Richard Mille. Mijn lievelings­exemplaar is de RM33, het eerste model dat ik heb mogen uitkiezen. Andere horlogemerken bezit ik niet. Het voordeel van met het merk samen te werken, is dat ik af en toe een model mag uitkiezen voor mijn privécollectie. Nooit heb ik een specifiek sporthorloge gebruikt, ­enkel een klassieke chronometer, om te ­oefenen op de 400 en de 600 meter.”

Een eigen huis. “Een big spender ben ik niet echt. Na een overwinning ga ik niet uit­gebreid shoppen, ook al zou ik dat kunnen doen. Op één uitzondering na: bij het behalen van mijn eerste olympische medaille in Rio heb ik met de overwinningspremies een deel van mijn huis betaald, volgens mij een verstandige keuze, zeker wanneer je nog maar 21 jaar bent.”

Geen energie verspillen. “Ik ben een goed ­georganiseerd persoon. Aangezien ik me aan een strak schema moet houden, is het belangrijk zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare tijd, zodat ik geen energie verspil. Mijn ­leven is zeer boeiend: ik reis veel, ontmoet veel nieuwe mensen, ontdek nieuwe plaatsen, dat voelt aan als een persoonlijke verrijking.”

Een indrukwekkende collectie. “Aan één ding kan ik absoluut niet weerstaan: Nike-sportschoenen. Ik heb een zeer indrukwekkende collectie, in alle kleuren en modellen. Voorts zou ik niet zonder mijn fotoalbums kunnen. Mijn moeder maakte er al toen ik jong was en ik kreeg ze als souvenir. Nu maak ik er zelf. Zo neem ik enorm veel foto’s van uitjes, reizen, speciale gebeurtenissen met mijn vrienden en familie. Dat zijn mijn meest waardevolle bezittingen. Ik droom helemaal niet van gadgets of materiële zaken. Ik vind het veel belangrijker ervaringen op te doen en herinneringen te koesteren. Zo kijk ik veel meer uit naar, bijvoorbeeld, een nieuw land ontdekken dan naar de aankoop van iets materieels.”

Betekenisvolle geschenken. “Ik geef enorm graag cadeaus. Een persoonlijk geschenk vinden, geeft me zeer veel voldoening. Het ideale cadeau heeft niets te maken met de prijs of de waarde ervan, wel met een persoon door en door te kennen, waardoor je hem of haar echt kunt plezieren. Zo’n zoektocht vergt een be­paalde inspanning, en dat is net het mooie aan die persoonlijke attentie.”

Sterrenchef Wout Bru: ‘Een Rolex is ­zoals een ­Porsche 911’

Grote liefhebber. “Ik hou van mooie horloges en heb er altijd in geïnvesteerd. Er zijn zoveel prachtige modellen op de markt, maar het moet natuurlijk in het budget passen. Mijn drie favorieten zijn Audemars Piguet, Patek Philip en Rolex. Na een inbraak zijn spijtig genoeg heel wat van mijn collector’s items gestolen, maar ik heb nog wel enkele modellen in mijn bezit, zoals Panerai, Breitling en uiteraard Rolex.”

“Het mooiste model vind ik de Hulk, maar dat model wordt helaas niet langer gemaakt. Daarom heb ik gekozen voor deze Rolex ­Submariner. Gelukkig ben ik een goede klant, want die is zeer moeilijk te verkrijgen. Ook in het buitenland ga ik steevast een Rolex-­winkel binnen, om te informeren of iets ­voorradig is.”

Schoenen en horloges. “Een man kan, mijn inziens, maar met twee items het verschil maken: horloges en schoenen. Ik spaar er dan ook voor, zodat ik mezelf regelmatig kan verwennen met een nieuw exemplaar. Uiteraard zie ik het als een investering, maar het blijft toch ook gewoon een mooi hebbeding. Vrouwen hebben meer mogelijkheden, zoals handtassen en juwelen. Vandaar dat ik het, als man, belangrijk vind altijd mooie schoenen en een klassevol horloge te dragen.”

Opgejaagde hond. “Hoewel ik een grote horlogeliefhebber ben, kom ik steevast overal te laat. Dat heb ik van mijn moeder, die ook overal te laat kwam. Mijn vader, daarentegen, is de meest punctuele man die ik ken. Mijn vrouw wordt er helemaal gek van, want de ­dagen dat ik niet in Durbuy ben, breng ik mijn dochter naar school. Ik vertrek altijd op het laatste nippertje, dus het gebeurt weleens dat ze te laat in de klas zit. Volledig het tegenovergestelde van de Wout Bru in de keuken, waar ik een opgejaagde hond ben en alles snel vooruit moet gaan.”

Porsche 911. “Het is belangrijk dat een horloge goed rond de pols hangt en esthetisch mooi is. Bij voldoende budget wil ik ooit een Patek Philippe kopen, maar momenteel ligt mijn ­focus bij Rolex. Ik geef nochtans liever dan te krijgen, vandaar dat ik mijn vrouw en kinderen er al één cadeau heb gedaan. Ik vergelijk een Rolex altijd met een Porsche 911: die is nu mooi, was zestig jaar geleden al mooi en zal ­altijd mooi blijven. Nochtans droom ik sinds mijn jeugdjaren van een Ferrari 328 GTB. Dat Magnum-model is gewoon prachtig en valt nog redelijk mee van prijs ook. Je hoort het: aan dromen geen gebrek.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: ‘Een man met een mooi ­horloge heeft een streepje voor bij mij’

Emotionele waarde. “Ik heb twee lievelingshorloges: een functioneel, doordeweeks exemplaar en een erfstuk van mijn grootmoeder. Na haar overlijden zijn enkele familiestukken, zoals een piano, een buffetkast en ook dit ­horloge, in de familie verdeeld. Wegens de ­grote emotionele waarde draag ik het enkel bij speciale gelegenheden. Het is wel fijn ook met zichtbare zaken een stukje van de familie te kunnen doorgeven. Ook leuk is de atypische vierkante vorm ervan, waardoor het eerder lijkt alsof het een bracelet is. Dat is wel handig, aangezien ze niet meer werkt.”

40 jaar. “Ik heb me altijd voorgenomen me voor mijn veertigste verjaardag een mooi ­horloge aan te schaffen. Net zoals voor andere zaken, vind ik de intense zoektocht leuker dan het effectief bezitten van een item. Het is er nog niet van gekomen. Ik wil zeker niet elitair overkomen, maar het verhaal achter het luxehorlogemerk Patek Philippe spreekt me enorm aan: investeren in schoonheid en kopen voor generaties. Dat principe hanteer ik voor veel zaken. Ik ga altijd bewust op zoek naar schoonheid en informeer me zeer goed ­alvorens iets te kopen.”

Ik word volledig geleefd, wat niet vanzelfsprekend is voor een controlefreak. “Mijn Polar gebruik ik om mijn sportieve doelen te bereiken, zo liep ik onlangs twee marathons. Tijdens mijn weinige loopsessies ervaar ik zelfcontrole, wat voor mij enorm belangrijk is, aangezien in mijn functie bijna alles wordt bepaald. Als controlefreak weegt dat op me. Zo moet ik zelfs vragen tijd in te plannen om mijn handen te gaan wassen. Het is een continue zoektocht, waarbij tijd de grootste vijand is.”

Streepje voor. “Vroeger kocht ik impulsief, nu veel doordachter. Zo moet een horloge ­elegantie en vrouwelijkheid uitstralen, maar uiteraard ook zijn waarde behouden. Schoonheid is essentieel. Of het nu de puurheid is van de Zwitserse bergen, de finesse van een mooie pen of de uitstraling van een prachtig horloge, ik hou van zaken die mooi zijn. Die hoeven niet altijd duur te zijn. En, ja, horloges hebben me altijd wel gefascineerd. Zo zei ik vroeger altijd dat mannen met een mooi horloge toch een streepje voor hebben.”

Van minister naar designer. “In een ander ­leven zie ik me wel hotels en restaurants ­inrichten, plaatsen die in mijn perceptie rust, warmte en originaliteit moeten uitdragen. Het zoeken naar schoonheid en vervolgens een bewuste keuze maken, pas ik ook toe voor bijvoorbeeld de inrichting van mijn huis of bij de zoektocht naar een nieuwe handtas.”

Bewust geven. “Ik hou ervan cadeautjes te ­geven die blijvend, doordacht en toch een ­beetje apart zijn. Ik heb een zwak voor pennen, vooral exemplaren met een dunne punt, die niet uitlopen. Mijn lievelingspen is een Caran d’Ache van Paul Smith. Zonder ga ik de deur niet uit.”