We zetten onze schouders onder een koolstofvrije wereld

Een jaar na de lancering van het Credendo Green Package maakt de kredietverzekeraar een eerste positieve balans op: meer dan dertig groene projecten kregen financiële ondersteuning en de geleidelijke uitstap uit fossiele brandstoffen is een feit. Ondertussen wil Credendo de energietransitie verder versnellen door de duurzaamheidscriteria in haar investeringsportefeuille aan te scherpen.

“Als we de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw tot 1,5 °C willen beperken (Akkoord van Parijs), moeten we streven naar een nooit eerder geziene energietransitie”, benadrukt Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo. “De oplossingen zijn al even bekend, maar de tijd dringt. Daarom heeft Credendo vorig jaar een beleid uitgetekend dat deze transitie ondersteunt en waarmee we ons positioneren als een van de meest vooruitstrevende kredietverzekeraars.”

Afstappen van fossiele brandstoffen

Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo

“De politieke wereld staat achter onze beslissing om steenkool volledig af te stoten en onze steun aan gas en aardolie geleidelijk af te bouwen. In de energietransitie volgens het koolstofneutraal scenario van het Internationaal Energieagentschap vervullen deze twee laatste fossiele brandstoffen immers nog steeds een rol. We hebben er dus voor gekozen om alle projecten die (on)rechtstreeks verband houden met de exploitatie van nieuwe olie- of gasvoorraden af te wijzen. Zo botste een project voor een kanaal exclusief voor steenkooltransport op een njet.”

Die keuze is ook merkbaar in de algemene activiteiten van de kredietverzekeraar: “de olie- en gassector, van oudsher de op twee na grootste in onze portefeuille, zakte in 2023 weg naar de zevende plaats”, aldus Nabil Jijakli.

Dankzij het succes van het Credendo Green Package staat de duurzame-energiesector vandaag op nr. 2 in onze portefeuille Anne Corstjens, Environmental & Social Analyst bij Credendo

Credendo Green Package

Anne Corstjens, Environmental & Social Analyst bij Credendo

“De duurzame-energiesector daarentegen heeft de wind in de zeilen en prijkt momenteel op de tweede plaats in onze portefeuille”, aldus Anne Corstjens, Environmental & Social Analyst bij Credendo. “Deze opmars is vooral te danken aan het Credendo Green Package, dat in het najaar van 2022 werd gelanceerd. Het pakket ondersteunt groene projecten en biedt een aantal stimuleringsmaatregelen, zoals een lagere vrijstelling voor handelstransacties en een verdubbeling van de maximale financieringstermijn tot 10 jaar.”

Deze voordelen vielen in goede aarde bij de Belgische exportbedrijven, getuige de 80 voorstellen en 46 dekkingsaanvragen. “Uiteindelijk dekten we 30 projecten waarvan we de positieve milieu-impact en good practices op het vlak van sociaal welzijn en bestuur konden vaststellen. Het gaat onder meer om projecten in wind- en zonne-energie, maar ook om biomassacentrales die reststoffen van de zonnebloemolieproductie verwerken.”

We investeren in bedrijven die hun steentje bijdragen aan het toegankelijk maken van betaalbare en duurzame energie voor iedereen Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo

Groener investeren

Credendo streeft ook naar meer vergroening in eigen huis, aldus Nabil Jijakli. “Ons ‘CO2-Neutral’-label werd verlengd en we drijven onze duurzame aanpak voor eigen investeringen verder op. Het beheer van onze reserves geven we nog enkel in handen van financiële instellingen met een minimale duurzaamheidsscore. Deze norm zullen we echter geleidelijk optrekken. We gaan ook een stap verder in het uitsluiten van schadelijke sectoren en willen via ons stemrecht ondernemingen aansporen om in de energietransitie te stappen. Tot slot investeren we in bedrijven die de duurzame ontwikkelingsdoelstelling nr. 7 van de VN – betaalbare en duurzame energie voor iedereen toegankelijk maken – helpen verwezenlijken.”