“Technologie helpt Eneco om de klant te ontzorgen”

In het minder voorspelbare energiesysteem van de toekomst – door de opkomst van wind- en zonne-energie – is digitalisering een cruciaal speerpunt. En dus zet Eneco er als pionier van de energietransitie voluit op in.

Door gestaag vooruitgang te boeken op vlak van digitalisering, data en artificiële intelligentie, slaagt Eneco erin zijn interne werking én dienstverlening naar een steeds hoger niveau te tillen. Een win-win voor alle klanten. Managing Director Bert Clinckers en Customer Relations Manager Natasja Ketele vertellen er ons alles over.

Natasja Ketele – Customer Relations Manager Eneco

Hoe moeten we de digitale ambities van Eneco precies zien?

Bert Clinckers: “We willen een energieregisseur zijn voor onze klanten. Dat is nodig, want de complexiteit is fors toegenomen. In het verleden was het vooral zorgen dat je aangesloten was op het net om vervolgens een hoeveelheid energie te verbruiken. In een context van groene energiebronnen is voornamelijk de timing van dat verbruik belangrijk. De productiecapaciteit op een bepaald moment – is er veel wind en zon of net niet? – heeft een grote invloed op de prijs voor de eindgebruiker. Om de klant daarin steeds naar een voordelige situatie te kunnen regisseren, zijn nauwkeurige data onmisbaar.”

Natasja Ketele: “Om onze rol als energieregisseur 24/7 in de praktijk te brengen, zetten we volop in op digitalisering en innovatie binnen onze organisatie. We ondersteunen onze klanten met een AI-gedreven chatbot die hen dag en nacht bijstaat. Tegelijk gebruiken we deze technologie om onze medewerkers beter te helpen bij het leveren van uitstekende service. Daarnaast investeren we in slimme apps die klanten dankzij data en AI inzicht geven in hun energieverbruik en hen helpen hun besparingspotentieel te vergroten.”

“Technologie moet altijd een middel zijn, nooit het doel. Een middel dat we bovendien op een hoogst ethische manier implementeren.” Natasja Ketele – Customer Relations Manager Eneco

Bert Clinckers – Managing Director Eneco

Versterken data en artificiële intelligentie elkaar ook in jullie strategie?

Bert Clinckers: “Het zijn twee werelden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het grote volume aan beschikbare marktinformatie capteren en structureren is één zaak, maar vervolgens moet je op een slimme manier aan de slag met al die data. Door dan optimaal gebruik te maken van AI en van de – vandaag broodnodige – razendsnelle analyses die zulke tools kenmerken, ontstaan inzichten die ons voeden in onze rol van energieregisseur. Technologie helpt Eneco om de klant te ontzorgen. Dankzij de uitkomsten ervan kunnen onze klanten volop genieten van de voordelen van de energietransitie.”

Natasja Ketele: “Inderdaad, we zetten digitalisering in om onze dienstverlening of interne werking te verbeteren. Technologie moet altijd een middel zijn, nooit het doel. Een middel dat we bovendien op een hoogst ethische manier implementeren: we toetsen elke ontwikkeling niet alleen af aan de nieuwe Europese AI Act, maar ook aan onze eigen – vaak nog meer veeleisende – ethische normen.”

“Als een bedrijf met een zonne-installatie exact weet wanneer het zijn batterijen moet op- en ontladen, daalt de energierekening gevoelig.” Bert Clinckers – Managing Director Eneco

Eneco bedient niet enkel de gewone consument, maar ook de bedrijfswereld. Plukken B2B-klanten eveneens de vruchten van die digitalisering?

Bert Clinckers: “De impact op ondernemingen die volop hun schouders onder de energietransitie zetten, is alleszins enorm. Als een bedrijf met een zonne-installatie en een grote batterijcapaciteit exact weet wanneer het die batterijen moet op- en ontladen en hier ook op inspeelt, daalt de energierekening gevoelig. Zo wordt energie eerder een opbrengst dan een kost, wat de competitiviteit enkel ten goede komt.”

