Studentenkamers, een slimme investering

Mits het bijhorende verhuur- en beheersysteem op punt staat, heeft beleggen in studentenvastgoed alleen maar voordelen. Nils Vanhauwaert, Chief Commercial Officer bij Upgrade Estate, legt uit waarom het om een veilige en slimme investering gaat.

“Om studentenkoten als belegging in te schatten, kan je niet omheen de wet van vraag en aanbod”, steekt Nils Vanhauwaert van wal. “Hoewel het aantal 18- tot 22-jarigen volgens de demografische statistieken een dal kende in 2022, was er al sprake van een historisch tekort aan studentenkamers. Nu ook steeds meer jongeren hogere studies aanvatten en tevens langer studeren, zal het aantal studenten de komende tien jaar exponentieel stijgen. En dat terwijl de aangroei van nieuwe koten beperkt is.”

Veilige investering

De garantie op een volledige bezetting duidt al meteen op een veilige en slimme investering, maar er is meer. “Wat de huur betreft, is er in het kader van studentenkamers een grote betalingszekerheid. Daarnaast ligt de basisinvestering een pak lager, niet onbelangrijk op een vastgoedmarkt waar de prijzen tegenwoordig uit de pan swingen.”

Voorts ziet Vanhauwaert in veel gevallen een win-winsituatie ontstaan voor de ouders van studenten. “Er is niet alleen de mooie opbrengst, hun kinderen komen bovendien op een kwalitatief en veilig kot terecht. In een periode van schaarste biedt dat veel gemoedsrust voor de ouders.”

Is het ook een interessante belegging voor mensen zonder studerende kinderen?

“Binnen onze investeringsportefeuille zien we dat 20% effectief ouder is van een student, wat betekent dat de meerderheid van de investeerders gewoon mikt op een zekere belegging. In tijden van schommelingen op de beurs en een instabiele vastgoedsector, is beleggen in studentenvastgoed voor iedereen een zeer logische keuze.”

Beheer belangrijke factor

Waar moeten potentiële beleggers absoluut rekening mee houden?

“Het is cruciaal om naast de look & feel en de ligging na te gaan of er wel een adequaat verhuur- en beheersysteem is. Investeren in studentenkamers is zeer aantrekkelijk, maar is wel een investering die een intensief en duurzaam beheer vergt. Aangezien het om studentenhuisvesting gaat, moeten de koten immers om de paar jaar opnieuw verhuurd worden. En dat alle kamers én de gemeenschappelijke ruimtes grondig onderhoud vereisen, spreekt vanzelf.”

